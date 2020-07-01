Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, касающегося поддержки и гарантий для инвестиций в Украине.
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов.
— Надо отметить, что общий объем государственной поддержки составит до 30% от суммы инвестиций в проект, — подчеркнула она.
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В случае принятия Закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемого закона об “инвестиционных нянях”), установится четкая система регулирования отношений с украинскими и иностранными инвесторами.
Так, государство будет поддерживать инвесторов, сумма вложений которых составит не менее €30 млн.
Инвесторы будут ответственны за создание как минимум 150 новых рабочих мест с соответствующими зарплатами — на 15% выше средней в той или иной сфере.
Времени на реализацию таких инвестиционных проектов выделено от 5 до 15 лет.
Также инвесторы получат возможность освободиться от налогов на прибыль, уплаты пошлины, и даже строительства инфрастуктурные объектов за счет государства: для этого всем работникам нужно будет предоставить пакет дополнительных льгот.
Юлия Кузнецов подчеркнула, что данный проект закона является подтверждение политической готовности Украины сотрудничать с инвесторами.
Реформа таможни
Также 1 июля до Верховную Раду был внесен на рассмотрение президентский законопроект касательно изменений в Таможенный кодекс Украины, в частности в раздел XXІ Заключительные и переходные положения.
Во вторник, 30 июля, Нацсовета реформ обсудила необходимость реформировать украинскую таможню и избавиться от бюрократии и коррупции на местах.
Новая реформа будет заключаться в открытии таможенных пространств и унификации таможенных ставок.