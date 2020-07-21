Призначення дати саміту нормандської четвірки в Берліні можливе найближчим часом, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів з президентом Швейцарії.

За його словами, нині вже є підтвердження з боку Німеччини, Франції і навіть Росії.

– Російська Федерація теж не проти зустрічатися. Тому ми найближчим часом очікуємо дату зустрічі в нормандському форматі, – підсумував глава держави.

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Зеленський також висловив надію на те, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня сторони домовляться про припинення вогню на Донбасі.

Він нагадав, що 21 липня зустрічаються чотири підгрупи ТКГ, а завтра буде фінальне рішення.

Останні переговори у нормандському форматі відбулись у грудні 2019 року.

Потім була ще зустріч у режимі відеоконференції за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії, яка відбулася 30 квітня 2020 року.