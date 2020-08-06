251 нарушение перемирия на Донбассе, из которых 45 – это взрывы, такую статистику приводит СММ ОБСЕ с начала перемирия, действующего в зоне ООС с 27 июля.
В списке этих нарушений также более 200 выстрелов из стрелкового оружия
За последние сутки наблюдатели зафиксировали три нарушения режима тишины в Донецкой области и два – в Луганской.
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В ОБСЕ также отмечают препятствование передвижению представителей СММ.
По данным штаба ООС, по состоянию на утро 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
Это был провокационный выстрел из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.
О полном прекращении огня стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.
Однако даже в первый день, то есть 27 июля, наблюдатели зафиксировали 111 нарушений, а за первую неделю штаб ООС насчитал 14 провокационных вражеских обстрелов.
Источник: OSCE
Фото: ОБСЄ