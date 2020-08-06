251 нарушение перемирия на Донбассе, из которых 45 – это взрывы, такую статистику приводит СММ ОБСЕ с начала перемирия, действующего в зоне ООС с 27 июля.

В списке этих нарушений также более 200 выстрелов из стрелкового оружия

За последние сутки наблюдатели зафиксировали три нарушения режима тишины в Донецкой области и два – в Луганской.

Читайте: Кравчук хочет привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе

В ОБСЕ также отмечают препятствование передвижению представителей СММ.

По данным штаба ООС, по состоянию на утро 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Это был провокационный выстрел из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

О полном прекращении огня стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Однако даже в первый день, то есть 27 июля, наблюдатели зафиксировали 111 нарушений, а за первую неделю штаб ООС насчитал 14 провокационных вражеских обстрелов.

Источник: OSCE

Фото: ОБСЄ