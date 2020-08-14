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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 14 августа коронавирусом в Украине заболели 1 732 человека, общее количество инфицированных составляет 87 872.

С начала эпидемии умерли 2 011 больных.

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Прямая трансляция
09:08 - 14 августа

В Украине за сутки 1 732 новых случая коронавируса.

Всего 87 872 заболевших. Из них 2 011 умерли, за сутки 19 человек.

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21:55 - 13 августа

13 августа Харьковская область впервые стала антилидером по количеству новых больных коронавирусом.

В регионе за сутки у 209 человек подтвердили Covid-19.

В то же время в целом за время пандемии заразились 5 378 жителей области.

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21:40 - 13 августа

В Виннице все детские сады возобновят работу до 25 августа.

Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

Перед этим все работники пройдут медицинское обследование и тестирование на коронавирус.

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21:35 - 13 августа

В поселке Красное Бусского района Львовской области коронавирусом заболел 10-летний ребенок.

Об этом сообщает руководитель по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, первый заместитель председателя райгосадминистрации Богдан Гринишин.

Тестирование подтвердило болезнь мальчика.

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20:07 - 13 августа

13 августа три города и пять районов Украины отнесли в красную зону карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В красной зоне оказались:

  • Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
  • г. Самбор Львовской области;
  • г. Беляевка Одесской области;
  • г. Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
  • Кицманский район Черновицкой области.

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19:02 - 13 августа

По состоянию на 13 августа 2020 года в ВСУ коронавирусом болеет 354 человека, отчитываются в командовании Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 727 пациентов, умерли от вируса шесть людей.

За последние сутки зафиксировали 47 новых случаев Covid-19.

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18:04 - 13 августа

В Минздраве рассказали, как вести себя в заведениях общественного питания, чтобы не заболеть коронавирусом.

Стоит соблюдать следующие правила:

  • использовать санитайзер;
  • пользоваться QR-кодом для ознакомления с меню заведения;
  • оплачивать заказ картой;
  • отдыхать компанией не более четырех человек за одним столиком;
  • соблюдать масочный режим, правила респираторной гигиены и этикет кашля.

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17:54 - 13 августа

В Волочиском районе Хмельницкой области коронавирус диагностировали у шестимесячного ребенка.

Об этом сообщил председатель РГА Юрий Марущин.

Всего в районе за сутки заболели пять человек.

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13:41 - 13 августа

Украинские школьники начнут учебный год с корректирующего обучения.

В Министерстве образования рассказали, что это будет проверка материала, который дети учили во время карантина.

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12:05 - 13 августа

Киев и 11 областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

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