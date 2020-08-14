В Беларуси отпустили из СИЗО украинских волонтеров Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино, — говорится в сообщении Беларуской ассоциации журналистов.

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Реуцкий рассказал, что их заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД.

— Никому их не давали прочитать. Тех, кто отказывался, избивали и заставляли подписать. Судебное разбирательство происходило прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро, я не уверен, что это был судья, — рассказал Реуцкий.

Задержание волонтеров

Украинских волонтеров задержали во время протестов в Беларуси. Силовики их схватили, когда они снимали задержание прохожего, который просто переходил дорогу.

Против Руцкого и Васильева возбудили уголовное дело за якобы участие в массовых беспорядках.

Волонтеры остановились у белорусской правозащитницы Татьяны Ревяко. Позже у нее дома также провели обыски, изъяв компьютер Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.

Источник: Беларуская асацыяцыя журналистаў