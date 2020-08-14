У Білорусі відпустили із СІЗО українських волонтерів Восток SOS Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

– Українські журналісти Реуцький і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно, – йдеться в повідомленні Беларуская асоціації журналістів.

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Реуцький розповів, що їх змусили підписати протоколи, написані співробітниками РУВС.

– Нікому їх не давали прочитати. Тих, хто відмовлявся, били і примушували підписати. Судовий розгляд відбувався прямо тут, це був конвеєр, все було досить швидко, я не впевнений, що це був суддя, – розповів Реуцький.

Затримання волонтерів у Білорусі

Українських волонтерів затримали під час протестів у Білорусі. Силовики їх схопили, коли вони знімали затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Проти Руцького і Васильєва порушили кримінальну справу за нібито участь у масових заворушеннях.

Волонтери зупинилися у білоруської правозахисниці Тетяни Ревяко. Пізніше у неї вдома також провели обшуки, вилучивши комп’ютер Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі.

Джерело: Беларуская асацияция журналістаў