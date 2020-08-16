После протестов в Беларуси жене оппозиционера Валерия Цепкало Веронике вместе с детьми удалось пересечь границу Украины и укрыться на территории страны.
Накануне ее задержали и удерживали на границе российские пограничники.
— У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины, — сообщил Валерий Цепкало на своей странице в Facebook.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
Теперь Вероника с детьми присоединилась к мужу, который ранее бежал от политического преследования на территорию Украины.
Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!
Опубликовано Valery Tsepkalo Суббота, 15 августа 2020 г.
Протесты в Беларуси
Уже неделю в Беларуси продолжаются протесты после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны на выборах 9 августа.
Граждане государства вышли на улицы, где их встретили силовики ОМОН, которые начали разгонять и задерживать митингующих.
Разгон протестующих уже осудили лидеры демократических стран мира. А политический оппозиционер Валерий Цепкало готовит документы в суд Гааги для уголовного дела против Лукашенко.
Источник: Valery Tsepkalo
Фото: TUT.by