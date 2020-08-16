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Факты / Украина

Протесты в Минске: жена оппозиционера Цепкало сбежала в Украину

После протестов в Беларуси жене оппозиционера Валерия Цепкало Веронике вместе с детьми удалось пересечь границу Украины и укрыться на территории страны.

Накануне ее задержали и удерживали на границе российские пограничники.

— У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины, — сообщил Валерий Цепкало на своей странице в Facebook.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Теперь Вероника с детьми присоединилась к мужу, который ранее бежал от политического преследования на территорию Украины.

Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!

Опубликовано Valery Tsepkalo Суббота, 15 августа 2020 г.

Протесты в Беларуси

Уже неделю в Беларуси продолжаются протесты после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны на выборах 9 августа.

Граждане государства вышли на улицы, где их встретили силовики ОМОН, которые начали разгонять и задерживать митингующих.

Разгон протестующих уже осудили лидеры демократических стран мира. А политический оппозиционер Валерий Цепкало готовит документы в суд Гааги для уголовного дела против Лукашенко.

Источник: Valery Tsepkalo

Фото: TUT.by

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