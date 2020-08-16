Після протестів у Білорусі дружині опозиціонера Валерія Цепкала Вероніці разом з дітьми вдалося перетнути кордон України і сховатися на території країни.

Напередодні її затримали і утримували на кордоні російські прикордонники.

– У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації у напрямку України, – повідомив Валерій Цепкало на своїй сторінці у Facebook.

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Нині Вероніка з дітьми приєдналась до чоловіка, який раніше втік від політичного переслідування на територію України.

Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины! Опубликовано Valery Tsepkalo Суббота, 15 августа 2020 г.

Протести в Білорусі

Уже тиждень у Білорусі тривають протести після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом країни на виборах 9 серпня.

Громадяни держави вийшли на вулиці, де їх зустріли силовики ОМОН, які почали розганяти і затримувати мітингувальників.

Розгін протестувальників уже засудили лідери демократичних країн світу. А політичний опозиціонер Валерій Цепкало готує документи до суду Гааги для кримінальної справи проти Лукашенка.

Джерело: Valery Tsepkalo

Фото: TUT.by