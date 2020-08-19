Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скасовує частину рейсів осінньої польотної програми через карантинні обмеження.

Водночас авіаперевізник продовжить літати у ті країни, які не вводили обмеження, повідомили у МАУ.

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На вересень компанія скасовує рейси до:

Венеції;

Стокгольма;

Копенгагена;

Гельсінкі;

Неаполя;

Цюріха;

Будапешта;

Тбілісі;

Ларнаки;

Франкфурта;

Відня;

Варшави.

Водночас міжнародні рейси здійснюватимуться за такими напрямками:

Київ – Амстердам – Київ;

Київ – Лондон – Київ;

Київ – Париж – Київ;

Київ – Ніцца – Київ;

Київ – Мілан – Київ;

Київ – Дубай – Київ;

Київ – Каїр – Київ;

Київ – Мюнхен – Київ;

Київ – Баку – Київ;

Київ – Стамбул – Київ;

Одеса – Стамбул – Одеса;

Київ – Тель-Авів – Київ;

Одеса – Тель-Авів – Одеса;

Київ – Єреван – Київ;

Київ – Мадрид – Київ.

Внутрішні рейси МАУ буде здійснюватися за напрямками Львів, Херсон та Одеса.

З другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси з Харкова до Тель-Авіва та Києва, та з Дніпра до столиць України та Ізраїля.

SkyUp показав зимову програму польотів

Авіакомпанія SkyUp показала попередній графік маршрутів на зиму.

З Києва літаки відправляться в ОАЕ, Ізраїль, Йорданію, Китай, Сербію, Швецію, Словаччину, Італію, Францію та Чехію.

З Львова заплановано рейси до ОАЕ, Італії, Ізраїля, Франції та Чехії.

З Харкова заплановані рейси до Франції та ОАЕ.

Джерело: МАУ