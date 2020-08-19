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Факти / Україна / Суспільство

МАУ скасовує частину рейсів до Європи

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скасовує частину рейсів осінньої польотної програми через карантинні обмеження.

Водночас авіаперевізник продовжить літати у ті країни, які не вводили обмеження, повідомили у МАУ.

Читайте: Медичний режим і безпечний чартер: президент МАУ про авіаперевезення під час карантину

На вересень компанія скасовує рейси до:

  • Венеції;
  • Стокгольма;
  • Копенгагена;
  • Гельсінкі;
  • Неаполя;
  • Цюріха;
  • Будапешта;
  • Тбілісі;
  • Ларнаки;
  • Франкфурта;
  • Відня;
  • Варшави.

Водночас міжнародні рейси здійснюватимуться за такими напрямками:

  • Київ – Амстердам – Київ;
  • Київ – Лондон – Київ;
  • Київ – Париж – Київ;
  • Київ – Ніцца – Київ;
  • Київ – Мілан – Київ;
  • Київ – Дубай – Київ;
  • Київ – Каїр – Київ;
  • Київ – Мюнхен – Київ;
  • Київ – Баку – Київ;
  • Київ – Стамбул – Київ;
  • Одеса – Стамбул – Одеса;
  • Київ – Тель-Авів – Київ;
  • Одеса – Тель-Авів – Одеса;
  • Київ – Єреван – Київ;
  • Київ – Мадрид – Київ.

Внутрішні рейси МАУ буде здійснюватися за напрямками Львів, Херсон та Одеса.

З другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси з Харкова до Тель-Авіва та Києва, та з Дніпра до столиць України та Ізраїля.

SkyUp показав зимову програму польотів

Авіакомпанія SkyUp показала попередній графік маршрутів на зиму.

 З Києва літаки відправляться в ОАЕ, Ізраїль, Йорданію, Китай, Сербію, Швецію, Словаччину, Італію, Францію та Чехію.

З Львова заплановано рейси до ОАЕ, Італії, Ізраїля, Франції та Чехії.

З Харкова заплановані рейси до Франції та ОАЕ.

Джерело: МАУ

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