Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скасовує частину рейсів осінньої польотної програми через карантинні обмеження.
Водночас авіаперевізник продовжить літати у ті країни, які не вводили обмеження, повідомили у МАУ.
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На вересень компанія скасовує рейси до:
- Венеції;
- Стокгольма;
- Копенгагена;
- Гельсінкі;
- Неаполя;
- Цюріха;
- Будапешта;
- Тбілісі;
- Ларнаки;
- Франкфурта;
- Відня;
- Варшави.
Водночас міжнародні рейси здійснюватимуться за такими напрямками:
- Київ – Амстердам – Київ;
- Київ – Лондон – Київ;
- Київ – Париж – Київ;
- Київ – Ніцца – Київ;
- Київ – Мілан – Київ;
- Київ – Дубай – Київ;
- Київ – Каїр – Київ;
- Київ – Мюнхен – Київ;
- Київ – Баку – Київ;
- Київ – Стамбул – Київ;
- Одеса – Стамбул – Одеса;
- Київ – Тель-Авів – Київ;
- Одеса – Тель-Авів – Одеса;
- Київ – Єреван – Київ;
- Київ – Мадрид – Київ.
Внутрішні рейси МАУ буде здійснюватися за напрямками Львів, Херсон та Одеса.
З другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси з Харкова до Тель-Авіва та Києва, та з Дніпра до столиць України та Ізраїля.
SkyUp показав зимову програму польотів
Авіакомпанія SkyUp показала попередній графік маршрутів на зиму.
З Києва літаки відправляться в ОАЕ, Ізраїль, Йорданію, Китай, Сербію, Швецію, Словаччину, Італію, Францію та Чехію.
З Львова заплановано рейси до ОАЕ, Італії, Ізраїля, Франції та Чехії.
З Харкова заплановані рейси до Франції та ОАЕ.
Джерело: МАУ