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Факты / Украина / Общество

Не все члены ЕС хотят видеть Украину в союзе — Зеленский

Не все государства в Европейском союзе на 100% уверены в Украине.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Зеленский говорит, что в целом Евросоюз хочет партнерства с Украиной.

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— Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Но не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда.

Во-вторых, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину про-европейской, — сказал президент.

Для украинцев важна четкая позиция Европы в отношении Украины, объяснил президент.

Зеленский готов говорить с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с российским коллегой Владимиром Путиным.

Переговоры должны быть проведены, если они могут приблизить прекращение войны в Донбассе.

Источник: Еuronews

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