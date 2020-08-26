Не все члены ЕС хотят видеть Украину в союзе — Зеленский

Не все государства в Европейском союзе на 100% уверены в Украине.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Зеленский говорит, что в целом Евросоюз хочет партнерства с Украиной.

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— Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Но не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда.

Во-вторых, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину про-европейской, — сказал президент.