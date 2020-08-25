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Факты / Украина

Я не боюсь прямого диалога с Путиным — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства считает, что переговоры должны быть проведены, если они могут приблизить прекращение войны на Донбассе.

Зеленский напомнил о переговорах, которые провел с Путиным перед тем, как вступило в силу перемирие 27 июля.

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— Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно, — сказал он.

Президент добавил, что, если не будет диалога между Украиной и Россией, тогда не будет и результата.

Саммит в нормандском формате

24 августа Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может пройти в конце сентября 2020 года.

Об этом он сообщил по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маас.

Источник: Euronews

Фото: Офис президента

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