Подготовка школ к 1 сентября: что изменилось и хватило ли времени

Учебный процесс сильно пострадал из-за карантина, который ввели, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавирусной болезни.

Конечно, дистанционное обучение сильно отразилось на усвоении знаний учащимися и на родителях, которым приходилось больше времени уделять обучению детей.

Сейчас учебные заведения заканчивают подготовку к восстановлению образовательного процесса в обычном режиме.

Факты ICTV рассказывают, что должны изменить в образовательном процессе, и хватило ли времени на подготовку.

“Нормальное” обучение

Новый учебный год начнется, как и ранее, 1 сентября. Исключение составит только обучение для студентов первых курсов, начало которого запланировано на 15 сентября.

Украина пытается вернуть обучение в так называемое нормальное русло.

— Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не произойдет… У нас учебный год начнется с 1 сентября. Мы уже провели все необходимые меры, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют, — заявил в интервью Радио Свобода премьер-министр Денис Шмыгаль.

Несмотря на то, что власть и называет этот процесс “нормальным”, таким его точно трудно назвать. Хотя дети и будут ходить в учебные заведения, будет существовать ряд ограничений.

Например, в рекомендациях главного санитарного врача Виктора Ляшко говорится, что передвижение учащихся между классами нужно минимизировать и увеличить расстояние между партами, уменьшить количество людей в классах и тому подобное.

Конечно, среди них есть много положительных моментов, которые должны разнообразить систему обучения в Украине. Так, по возможности детям должны проводить уроки на свежем воздухе.

Главным За во время решения об открытии учебных заведений было то, что дети должны социализироваться и контактировать с другими. Однако количество их контактов будет значительно уменьшено.

Не исключают ситуации, когда классы могут разделить, что хотя и играет в пользу безопасности детей, не очень хорошо для их социализации.

Кроме того, длительное время в школах будут проверять уровень усвоения того материала, который учащиеся проходили во время первых месяцев карантина. И возникает вопрос: успеют ли пройти весь запланированный материал на этот год.

К этому добавляется и возможность введения карантина в учебных заведениях, попавших в красную зону, что точно не будет способствовать качественному обучению.

Подготовиться на скорую руку

Для внедрения всех рекомендаций у учебных заведений было около месяца, если исходить из даты публикации постановления главного санитарного врача.

Оно появилось 30 июля. Скорее всего, именно с тех пор учебные заведения могли внедрять соответствующие рекомендации.

Ответственными за них сделали руководство, а точнее директоров, деканов, ректоров и тому подобное. На их плечи легла еще большая нагрузка.

Не стоит забывать и о том, что на закупку средств индивидуальной защиты, установление антисептиков и т. д. необходимы средства. И это могло стать проблемой для некоторых учебных заведений.

Если в областных центрах это, скорее всего, не станет проблемой, то в небольших городах в определенный момент могут просто не досчитаться бюджетных средств.

Директор частной школы Мидгард Олег Попов рассказал Фактам ICTV, что учебному заведению в целом хватило времени и средств подготовиться, но это было не дешевым удовольствием.

— Нашей школе хватило времени для введения рекомендаций, хотя мы руководствовались не ними, а с июня готовили школу к возможности нахождения детей в малых группах, чтобы не пересекались младшая и старшая школа. Мы запустили второй выход в школе, второй зал в кампусе, чтобы питание в младшей и старшей школе были отдельные. Сложности были в организации работы, в количестве потраченных ресурсов. Это – не простое и не дешевое удовольствие, — рассказывает он.

По его словам, никакой помощи по подготовке к новому учебному году частное заведение не получило. Однако все же были небольшие уступки.

— Нам предоставили, правда еще не оформили, скидку на арендную плату на период карантина. Организацию мер по разведению детей, созданию дополнительных классов никто не финансировал, — сказал Попов.

Ряд вызовов

При введении рекомендаций в учебный процесс возник и ряд вызовов, которые в конце концов могут положительно повлиять на общую ситуацию.

В комментарии Фактам ICTV заслуженный учитель Украины Виктор Громовой заявил, что коронавирус может вызвать необратимые изменения в системе украинского образования.

Возможно даже нынешняя система полностью отойдет в прошлое.

— Ликвидация классно-урочной системы назрела именно для старшей школы. Как может быть нормальным обучение в классе, где 36-38 учеников, половина из которых демонстративно не хочет учиться? И только шесть нормально усваивают курс математики, физики и тому подобное. Лучшее, что произошло с украинским образованием за последние 100 лет — это карантин. Мы, наконец-то, реально начали этим заниматься, — рассказывает Громовой.

Да, в Украине много старых учителей, которые вряд ли захотят адаптироваться к изменениям. Гораздо проще оставить все, как есть, но в ближайшее время пандемия и карантин будут диктовать всем другие правила.

Никаких изменений в процедуре обучения может и не произойти и дети будут учиться по-прежнему. Однако самая большая опасность кроется в самом открытии учебных заведений.

Все прекрасно видят, как украинцы следуют рекомендациям во время пандемии. И не стоит ожидать, что в школах что-то кардинально изменится.

Дети самостоятельно не всегда следуют правилам, а если и учителя будут закрывать на это глаза, то очень скоро мы увидим увеличение количества случаев заболевания.

И если в отдельных школах будут фиксировать вспышки заболевания, то не исключено, что вскоре вернется и полноценный режим дистанционного обучения.

— Думаю, что в тех школах, в которых технически невозможно ввести меры по уменьшению количества детей в классах, будут возникать вспышки заболевания. То, вполне возможно, что их отправят на карантин, — говорит директор школы Мидгард.

Несмотря на то, что в некоторых исследованиях говорят, что дети до 18 лет меньше подвержены заражению Covid-19, нельзя исключать того, что они могут бессимптомно переболеть. А за это время подхватить инфекцию может кто-то из членов семьи, других учеников, учителей.

Университетский колледж Лондона и Лондонская школа гигиены и тропической медицины провели исследование относительно того, как может распространиться вирус с открытием учебных заведений.

Согласно данным, которые получили исследователи, увеличение количества случаев будет настолько большим, что может привести к так называемой второй волне коронавируса.

Однако это можно предотвратить, если улучшить систему тестирования населения и отслеживание контактов больных.

Сейчас в Украине наращивают ежедневное количество тестов, что является правильной стратегией. В то же время с отслеживанием контактов у нас все очень плохо.

Правительство осознает эту проблему и готово ее решать. Шмыгаль уже заявил о том, что создание эффективной системы отслеживания лиц, контактировавших с больными Covid-19 является необходимостью для страны.

К тому времени остается только надеяться на то, что ученики и учителя будут придерживаться всех рекомендаций и мы не увидим новой вспышки инфекции.

Подготовка в мире

Во многих странах мира борьба с коронавирусом была намного успешнее, чем в Украине, началось возвращение к нормальной жизни.

Открывались и учебные заведения, к чему, как и в Украине, тщательно готовились. Но не всегда благие намерения приводили к таким же результатам.

В пример можно привести Израиль, открывший свои учебные заведения уже в мае. Местные медики рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, носить маски и сместить расписание некоторых классов.

Очень быстро после снятия ограничений дела в стране начали ухудшаться. Ежедневно фиксировали все больше и больше новых случаев заболевания, в том числе среди учеников и учителей.

Не только открытие школ повлияло на ухудшение ситуации. Эксперты называли снятие карантина слишком быстрым и объемным. Вряд ли это произойдет в Украине, ведь у нас ограничения снимают постепенно и вряд ли будет столь сильная вспышка от учебных заведений.

Положительные истории с открытием образовательных заведений во многих странах Востока, ведь там привыкли пользоваться масками при малейших признаках заболевания.

В Японии несмотря на протест родителей против открытия школ, это все же сделали. Но там также придерживаются схемы рекомендаций. То есть каждая школа сама решает, какие меры безопасности вводить.

Среди общих практик — измерение температуры каждые несколько часов и чередование дней, в которые ученики ходят в классы, чтобы они были полупустые.

В европейских странах, например Германии, должны открыться все школы. Но ограничения здесь будут очень жесткими.

Некоторые учебные заведения будут ставить очень жесткие требования к гигиене, некоторые планируют уменьшить количество учеников в классах и время обучения. Однако в ФРГ никто не исключает возможности возвращения к дистанционному обучению, если это будут диктовать условия.

Все страны оказались зажаты между двумя сложными решениями. С одной стороны необходимо обновлять нормальную жизнь государства, с другой — заботиться о безопасности людей.

И к открытию школ нужно подходить крайне осторожно. Все прекрасно понимают важность этого шага, но опыт других стран показал, что спешка во время пандемии ни к чему хорошему не приводит.

Владислав Бомбела