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Факты / Украина / Политика

НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко

Помощнику народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко объявили о подозрении в деле о взяточничестве.

Об этом заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По их информации, помощник депутата выступал посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект.

Он касался переработки твердых бытовых отходов. Также он обвиняется в подстрекательстве в предоставлении $200 тыс. неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов.

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Ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечении подозреваемому суд рассмотрит 15 сентября.

В то же время в Офисе президента заверят, что Юрченко должен сотрудничать с НАБУ и Офисом генпрокурора.

Также в ОП отметили, что Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях и никаких исключений не будет. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Юрченко заявил о выходе из партии.

Он отметил, что человек, которого подозревают в коррупции, не является штатным работником Рады или помощником депутата на общественных началах.

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