НАБУ повідомило про підозру помічнику нардепа Юрченка

Помічнику народного депутата від Слуги народу Олександра Юрченка оголосили про підозру у справі про хабарництво.

Про це заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

За їхньою інформацією, помічник депутата виступав посередником в отриманні $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту.

Він стосувався переробки твердих побутових відходів. Також помічник депутата звинувачується в підбурюванні в наданні $200 тис. неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів.

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Клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному суд розгляне 15 вересня.

Водночас в Офісі президента запевнять, що Юрченко повинен співпрацювати з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Також в ОП відзначили, що Зеленський не терпить корупції в будь-яких її проявах і ніяких винятків не буде. За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамія, Юрченко заявив про вихід з партії.

Він зазначив, що чоловік, якого підорюють у корупції, не є штатним працівником Ради чи помічником депутата на громадських засадах.