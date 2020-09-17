Иван Фищенко, который является помощником народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко, вышел из СИЗО.

Спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила, что он внес установленный судом залог в размере 1 млн 552 грн еще 16 сентября.

Решение о мере пресечения Ивану Фищенко суд принял 15 сентября. Его применение можно было обжаловать в течение пяти дней.

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В чем подозревают Фищенко

15 сентября НАБУ сообщило о подозрении в деле о взяточничестве помощнику нардепа Александра Юрченко.

По информации САП, Иван Фищенко выступал посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект о переработке твердых бытовых отходов. Деньги он должен был передать депутату.

Утром 17 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и Александру Юрченко.