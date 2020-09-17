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Факты / Украина / Политика

Помощник нардепа Юрченко заплатил более 1 млн грн залога и вышел из СИЗО

Иван Фищенко, который является помощником народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко, вышел из СИЗО.

Спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила, что он внес установленный судом залог в размере 1 млн 552 грн еще 16 сентября.

Решение о мере пресечения Ивану Фищенко суд принял 15 сентября. Его применение можно было обжаловать в течение пяти дней.

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В чем подозревают Фищенко

15 сентября НАБУ сообщило о подозрении в деле о взяточничестве помощнику нардепа Александра Юрченко.

По информации САП, Иван Фищенко выступал посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект о переработке твердых бытовых отходов. Деньги он должен был передать депутату.

Утром 17 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и Александру Юрченко.

Источник: Украинская правда

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