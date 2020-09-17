Іван Фіщенко, який є помічником народного депутата від Слуги народу Олександра Юрченка, вийшов із СІЗО.

Спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила, що він вніс встановлену судом заставу у розмірі 1 млн 552 грн ще 16 вересня.

Рішення про запобіжний захід Івану Фіщенку суд ухвалив 15 вересня. Його застосування можна було оскаржити протягом п’яти днів.

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У чому підозрюють Фіщенка

15 вересня НАБУ повідомило про підозру у справі про хабарництво помічнику нардепа Олександра Юрченка.

За інформацією САП, Іван Фіщенко виступав посередником в отриманні $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту про переробку твердих побутових відходів. Гроші він повинен був передати депутату.

Вранці 17 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру і Олександру Юрченку.