Осторожно газ! В каком состоянии украинская ГТС и можно ли возле нее строиться

Инцидент с разгерметизацией трубопровода под Киевом наделал немало шума. В прямом и переносном смысле этого слова. Ведь местным жителям действительно был слышен громкий гул утечки газа.

Но одновременно поднялся и информационный шум: люди не на шутку испугались, опасаясь возможного взрыва. Многие из очевидцев даже убеждали, что слышали его. А некоторые медиа и чиновники вместо того, чтобы успокоить людей, распространяли слухи о взрыве, путали названия трубопроводов и даже усомнились в безопасности отечественной ГТС.

Факты ICTV решили подробнее разобраться в конкретном инциденте и выяснить, действительно ли стоит переживать за текущее состояние украинских газопроводов.

Не взрыв, а разгерметизация

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник близ населенного пункта Чабаны. Разгерметизировался магистральный газопровод Киев — Западная Украина — 1. Его используют для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях в подземные газохранилища на западе Украины.

Как сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины, как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, отключили, а утечку локализовали.

После этого организовали соответствующие переключения потоков газа на другие газопроводы, поэтому транспортировку газа потребителям даже не прекращали.

Обошлось без жертв и пострадавших. Досталось только самой трубе, часть которой от давления в системе буквально вывернуло наружу.

Впрочем, уже почти за двое суток последствия разгерметизации ликвидировали. Ремонтные бригады смонтировали 38 метров нового трубопровода и проверили сварные стыки. То есть газопровод готов к возобновлению работы.

Правда, после инцидента на газопровод Киев — Западная Украина — 1 теперь ждет дополнительная проверка. По ее итогам решат, понадобится ли трубе реконструкция.

Транзитный трубопровод или нет?

Сроки ремонтных работ в этом случае были не критичны. Ведь никаких перерывов по поставкам газа потребителям Украины из-за инцидента не было. А тем более не было проблем с транспортировкой за границу. На транзит газа в страны ЕС ситуация не повлияла, потому что трубопровод Киев — Западная Украина — 1 просто не задействован в транзите.

Хотя в первые часы инцидента некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, местные власти и даже экс-чиновников сообщали об аварии на трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород (который действительно является транзитным, но не проходит через Киевскую область). Оператор ГТС Украины эту информацию опроверг. Но ряд украинских медиа уже успели сообщить о якобы угрозе транзита, изрядно позабавило российские СМИ.

— Рассказали о пожаре на трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, поставляющего газ в Европу, добавив к своим рассказам фотографии с горящим газопроводом. Обидно наблюдать, как эти фейковые новости начали распространять российские издания, традиционно добавив своего по вкусу, — комментирует ситуацию директор специальных программ научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев.

Специалист напоминает: никакого пожара не было, а Уренгой — Помары — Ужгород через Чабаны вообще не проходит. Поэтому транзит российского газа в Европу не прерывался ни на минуту.

В шаге от катастрофы?

И еще больше дискуссий вызвал вопрос безопасности ГТС и даже особенностей ее проектирования. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал:

— Оператор ГТС Украины должен немедленно сделать выводы из аварии, произошедшей и провести техническое обследование своих трубопроводов. В первую очередь вблизи железных дорог, автомагистралей, населенных пунктов. С годами газопроводы, проложенные в 60-70 х годах прошлого века, не становятся надежнее. Наоборот. И только своевременное техническое обслуживание и профилактика позволят избежать аварий и техногенных катастроф, — подчеркнул он.

В качестве примера катастрофы он привел аварию на трубопроводе Западная Сибирь — Урал — Поволжье вблизи Транссибирской железнодорожной магистрали в 1989 году. Тогда в момент прохождения двух поездов вспыхнула искра. Она подожгла газовоздушной смеси, образовавшейся в результате утечки углеводородов из трубопровода. В этой трагедии погибло 575 человек. При этом замминистра отметил, что вблизи Чабанов лишь чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси.

В то же время эксперты отрасли таких катастрофических сравнений не оценили.

— Причин для паники нет: природный газ почти в два раза легче воздуха, в отличие от сжиженного углеводородного газа, паровая фаза которого в два раза тяжелее воздуха. Итак, природный газ не будет скапливаться в месте прорыва, как это было бы с сжиженным углеводородным газом, а испарится в верхние слои атмосферы. Главное — не поджечь факел в месте прорыва, — подчеркнул эксперт нефтерынка Леонид Косянчук.

И Антон Геращенко поднял еще и тему размещения трубопроводов.

— Магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по пустынной местности на большом расстоянии от населенных пунктов. Ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого. Не в материальном смысле, я имею в виду, а в человеческих жизнях, — добавил замминистра.

Не авария, а инцидент?

Между тем у оператора ГТС Украины успокаивают: никаких катастроф для Чабанов, Киева или других населенных пунктов отечественные трубопроводы не несут. И просят даже не сравнивать недавний инцидент со страшными катастрофами с сотнями погибших.

Как пояснил Фактам ICTV и.о. главного инженера Оператора ГТС Украины Иван Самченко, разгерметизация трубопровода вблизи Чабанов по классификации (в соответствии с установленными нормативами) пока даже не отнесена к аварии.

— Эта разгерметизация не подпадает под категорию аварий. Это — выход из строя участка газопровода, которую предприятие ликвидировало и расследует собственными силами. Взрыва не было, не было перебоев газоснабжения, а затем и не нарушены нормальные условия жизнедеятельности населения, — отмечает он.

Точнее этот инцидент классифицируют по завершению всех работ, когда будут посчитаны убытки. По предварительным выводам, к разгерметизации трубы привел строительный брак. То есть при прокладке газопровода в 1970 году недостаточно качественно заварили стык трубы.

— Сам металл трубы — в идеальном состоянии. На него время никак не повлияло. Но случается нехватка кольцевых сварных стыков. Это и называется строительный брак. Во времена СССР так, к сожалению, строили, — объясняет Иван Самченко.

Настоящий враг — стрескорозия

Трубопроводам по всему миру больше всего угрожает стрескорозия. Когда изоляция повреждается и агрессивные почвы вместе с влагой начинают есть металл, провоцируя продольные микротрещины. Когда такие трещины разрастаются, они делают трубопровод уязвимым.

Именно стрескорозия стала причиной крупнейших аварий на украинской ГТС за время независимости. В 2007 году произошло два взрыва на одной из основных артерий газотранспортной системы — трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород — в Винницкой и Киевской областях.

Еще один взрыв на этом же газопроводе в Полтавской области раздался в 2014 году. Но на этот раз — из-за постороннего вмешательства (подозрение на теракт с применением взрывчатки). В результате таких взрывов газа оставались воронки диаметром десятки метров. А территория в радиусе сотен метров была полностью выжжена. Отдельные части трубы взрывом отбрасывало на более чем 300 м.

В итоге действительно опасных инцидентов на ГТС Украины — реально мало. За последние 20 лет удельный вес аварий не превышал 0,05 случаев/тыс. км. Украинские газовики такой статистикой довольны.

Для сравнения: в России этот показатель в четыре раза хуже — на уровне 0,22 случая/тыс. км. То есть на российских газопроводах аварии происходят в четыре раза чаще.

Старая — не значит дырявая

Поэтому возраст трубы — это вовсе не синоним ее опасности или непригодности к дальнейшей эксплуатации. В операторе ГТС Украины успокаивают: за состоянием трубопроводов тщательно и регулярно следят.

Отечественная ГТС — одна из крупнейших в Европе. Ее протяженность — 33 тыс. км. Ежегодно обследуют около 5 тыс. км труб. То есть в среднем каждый километр трубопровода проходит обследование раз в семь лет. Еще дополнительно до 9 тыс. км газопроводов в год проверяют на наличие микроутечек — специальными сверхчувствительными газоанализаторами. В итоге на каждые 9 тыс. км специалисты находят несколько мест микроутечек газа в год.

— Это очень хороший показатель, — объясняют в компании.

Теперь в экспериментальном режиме трубопроводы обследуют еще и с помощью беспилотников со специальным лазерным газоанализатором. В случае обнаружения коррозии или незначительных утечек газа — трубы оперативно ремонтируют.

И.о. главного инженера Оператора ГТС рассказывает об обмене опытом с производителями газоанализаторов: такими же сверхчувствительными газоанализаторами делали проверку в Италии. И в Риме нашли утечку газа. Но местные газовики ответили, что знают о нем. Мол, утечка контролируемая, поэтому участок не ремонтируют, потому что ремонт будет дороже самой потери газа. В Украине же действует другое правило: если газовики нашли утечку, то обязаны ее локализовать и ликвидировать.

— По результатам обследований проведенных различными методами мы определяем участки, подлежащие ремонту, регулярно ремонтируем или заменяем. Это очень дорого, но необходимо. Ремонтируем около 120-130 км трубопроводов ежегодно. Всего на ремонт, диагностику и техническое обслуживание ГТС в этом году запланировано более 6 млрд грн. То есть мы тратим на безопасность ГТС очень значительные средства. Надежность и безопасность эксплуатации трубопроводов — это наш основной приоритет, — констатирует Иван Самченко.

Кроме того, Оператор ГТС имеет утвержденный НКРЕКП план развития на 10 лет, предусматривающий капитальное строительство новых объектов ГТС на 43 млрд грн. Это, в частности, реконструкция десяти компрессорных станций, сотни километров новых газопроводов, а также автоматизация и внедрение новых технологий.

Украина — надежный транзитер газа

Инцидент с разгерметизацией газопровода Киев — Западная Украина — 1 в Чабанах российские медиа с радостью распространили миром как взрыв на транзитном трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. А это — удар по имиджу Украины как надежного транзитера газа в Европу.

Так же ему вредят и разговоры о якобы высокой аварийности всей системы. Подобные тезисы регулярно повторяет российская пропаганда, а также пророссийские СМИ в Украине.

— Истории о якобы аварийной ГТС Украины — это либо чьи-то абсолютно ложные фантазии, либо сознательная дезинформация. Такую, как правило, распространяют в интересах России, которой выгодно изобразить Украину как ненадежного транзитера со старой, аварийной трубой. Таким образом в Кремле стремятся оправдать строительство обходных трубопроводов, в том числе Северного потока 2, — уверен генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

В компании отмечают: отечественная труба — исправна и безопасна, а Украина — надежный и бесперебойный транзитер газа. И статистика это доказывает.

Можно ли строиться вблизи трубопроводов?

Впрочем, низкая аварийность украинской ГТС вовсе не означает, что над магистральными газопроводами можно строить дома. Вокруг трубопроводов действуют специальные охранные зоны: в зависимости от диаметра трубы они варьируются от 100 до 350 метров в каждую сторону. То есть в зоне 200-700 метров запрещено что-либо строить.

Поэтому нынешние разговоры о близости ГТС к жилым массивам газовиков искренне удивляют. Когда в прошлом веке эти трубопроводы строили, вокруг были поля. И именно цивилизация подошла вплотную к ГТС, а не наоборот.

— Киев и другие крупные города быстро расстраиваются. Если еще 20 лет назад в полях вокруг них росли кукуруза или подсолнечник, то сейчас — куча коттеджных городков.

Несмотря на то, что новых магистральных газопроводов Украина сейчас не строит, Оператор ГТС обязан ежегодно уведомлять местные органы власти о границах охранных зон существующих объектов — чтобы предупредить их застройку. И на практике это не так гладко.

— Некоторые думают: если есть земля, то почему бы ее не забрать. Газопроводы обходят Киев кольцом. И мы регулярно получаем запросы по том или ином участке вблизи ГТС. Приходится вести разъяснительную работу с местными властями и застройщиками относительно границ охранных зон и запрета строить что-то на этой земле, — рассказывает Иван Самченко.

Заправка, дача или целый микрорайон — вплоть до ГТС

По данным компании, неподалеку газопровода-отвода к газораспределительной станции ТЭЦ-5 планировалось строительство целого жилого микрорайона, под который хотели частично использовать охранную зону газопровода.

— Люди просто не понимают возможных последствий. Если теоретически произойдет утечка газа, а рядом будет искра — все взорвется. Земля вокруг выгорит дотла. Останется некая лунная поверхность, — объясняет и.о. главного инженера Оператора ГТС.

Впрочем, на объяснение опасности и отстаивания действующих границ охранных зон уходят месяцы и даже годы. Отдельная тема — самострои, то есть незаконная застройка. Вот лишь несколько примеров за последние годы:

Под Киевом (в селе Екатериновка), 50 м до газопровода построили газозаправочную станцию.

В Киево-Святошинском районе вблизи трубопровода построили два бытовые сооружения и целый садовый центр, где на расстоянии 17 м (!) сажали деревья механизированным способом.

В Васильковском районе на расстоянии 65 м построили одноэтажный дом. Всего за 13 м от газопровода поставили ограждение, а дождевую канализацию вообще вывели на магистральный трубопровод.

Газовики о таких случаях сообщают органы местного самоуправления, ГАСК, Гоструда и правоохранителей. Но процесс захвата охранных зон это не останавливает.

Поэтому, чтобы возможные инциденты на ГТС не вызвали паники, а тем более жертв среди местных жителей в будущем, специалисты советуют помнить и уважать границы охранных зон. А ответственность за их нарушение рекомендуют усилить.

Ведь безопасность — превыше всего.

Алексей Савицкий