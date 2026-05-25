Партнеры не должны подвергаться российским угрозам новых ударов по Киеву и другим городам, а обязаны отвечать более решительно, усиливать конкретную поддержку и увеличивать пакеты помощи для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Сибига об угрозах РФ о новых ударах по Киеву и Украине

– Мы сейчас обсуждаем с партнерами, что не нужно поддаваться российскому шантажу. Мы это все проходили и знаем. Когда он (Путин, – Ред.) повышает эту риторику, то эскалирует, пытается повлиять на так называемую западную ментальность. То ядерные угрозы, то совместные учения на территории Беларуси, – вспомнил Сибига.

По словам министра, действия России можно считать насмешкой над всеми мирными усилиями.

По его мнению, российское руководство не проявляет никаких признаков заинтересованности в мирном процессе, а наоборот, пытается осуществить эскалацию войны против Украины.

Он считает, что реакция мира должна быть пропорциональна, например, выделить дополнительные пакеты помощи или ракеты Украине.

Как утверждает Сибига, российский диктатор Владимир Путин должен понимать последствия отказа от серьезных переговоров и осознать, что он никогда не достигнет военных целей на территории Украины.

В понедельник, 25 мая, Министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине новыми ударами по Киеву, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и так называемым центрам принятия решений.

Источник : Укрінформ

