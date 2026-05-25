В порту Одесской области прозвучал взрыв – в ВМС прокомментировали
Днем в понедельник, 25 мая, в одном из портов Одесской области взорвалось взрывоопасное устройство.
Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает Суспільне.
Взрыв в порту Одесской области: что известно
Около 13:29 часть жителей Одессы сообщила о звуке взрыва. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.
После этого в местных телеграм-каналах начала распространяться информация о якобы поражении фрегата Дружба и предположениях относительно причин взрыва.
В ВМС эти сообщения не подтвердили.
На вопрос о возможном повреждении судна пресс-секретарь отметил, что пока не может раскрывать подробностей.
— Можем лишь подтвердить, что взрывоопасное устройство детонировало в одном из портов. Значительных повреждений инфраструктуры и других объектов нет, обошлось без жертв, — отметил Плетенчук.
Одесский регион регулярно становится мишенью атак.
Так, вечером 23 мая россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области. Ранения получили девять человек, в том числе трое детей.
24 мая в Приморском районе Одессы взорвался автомобиль Volkswagen.
В результате пострадали два человека, а Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.