Табу на САП и НАБУ. Как Украина может остаться без денег и безвиза

Никогда такого не было и вот опять. Все пять лет существования антикоррупционных органов в Украине отечественные политики не оставляют попыток подчинить их себе. Но сейчас зашли в этих попытках дальше всего. Настолько, что Западу пришлось напомнить украинским властям одну важную вещь: не будет независимых НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда — не будет денег. И не только денег, но и безвиза с Евросоюзом, уже чуть ли не священного для украинцев.

Новая атака

Больше всего украинским политикам, безусловно, режет глаза НАБУ. Директора бюро Сытника уже самого признавали коррупционером, правда, по административному делу, пытались провести и аудит НАБУ, но теперь все серьезнее. Конституционный суд признал антиконституционным назначение директора НАБУ и ряд положений закона о бюро.

И если антиконституционность указа о назначении Сытника никаких юридических последствий не имеет, то внесение изменений в закон о НАБУ может кардинальным образом подорвать позиции бюро — при определенном характере изменений, конечно. В законе могут изменить порядок избрания директора и отказаться от имеющихся сейчас предохранителей, уберегающих агентство от политического влияния.

Причем все иски в КС против НАБУ и инициативы по изменению норм работы бюро подают как раз фигуранты антикоррупционных расследований. А эксперты даже говорят о формировании в Украине широкой политической коалиции против антикоррупционных органов.

— Есть широкая депутатская и вообще политическая коалиция против антикоррупционных органов, и там есть представители разных политических сил, которые между собой враждуют, но здесь они объединились и это очень показательно. НАБУ даже при своей относительно низкой эффективности, по разным причинам, все равно остается геморроем для всех политиков, которые зарабатывают на политическом статусе и у которых есть коррупционные риски. Поэтому они хотят, как минимум ослабить НАБУ, или создать саму возможность зависимости НАБУ от Верховной Рады и различных политических сил, — считает политолог Владимир Фесенко.

Один из самых вероятных сценариев развития ситуации сейчас— путь, опробованный на ГБР. Изменение закона о НАБУ, прописывание в нем прозрачной процедуры конкурсного отбора руководителя и одновременно возможности назначать и. о. директора на время конкурса. С помощью такой схемы уволили бывшего руководителя ГБР Романа Трубу, а новый конкурс уже полгода не могут назначить.

— Скорее всего, пропишут нормальную процедуру, потому что деньги МВФ нужны на осень, но при этом до момента конкурса правительство, получит право назначать временного директора, и он будет вечным, потому что никто не будет конкурс начинать, — прогнозирует председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Вот только Сытник не Труба, его уволить не так просто. Прежде всего, из-за крыши от западных партнеров.

Запад финансировал создание антикоррупционных органов в Украине, их функционирование — это обязательство нашей страны для получения макрофинансовой помощи. Говорят, что каждая встреча украинских топ-чиновников с представителями США начинается с того, что нельзя трогать НАБУ, САП и ВАКС, и заканчивается этим же.

Второй фронт

Но нынешняя ситуация уникальна еще и тем, что кроме очередных попыток сместить директора НАБУ разыгралась и битва за нового руководителя САП. Предыдущий антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел с должности. Начинается новый конкурс, и проблемы возникли уже на этапе отбора членов конкурсной комиссии.

Западные партнеры несколько раз попросили украинские власти не пытаться создавать конкурсную комиссию под протаскивание какого-то ангажированного кандидата. Но в Раде эти призывы не услышали. Со второй попытки таки проголосовали за состав комиссии, к которой возникло очень много вопросов.

— Там семь человек представляют олигархов и ОПЗЖ, это бесперспективная история. Они выберут подконтрольного прокурора антикоррупционного, который будет сливать дела НАБУ. Это специальный плевок в лицо западным партнерам, который разрушает наши с ними отношения. Это начало конца отношений Украины с Западом, отношений в части безвиза, финансовой помощи МВФ, ЕС и Всемирного банка и военно-политической помощи США, — описывает риски от действий Рады Шабунин.

Дело в том, что согласно закону члены комиссии по отбору руководителя САП должны иметь значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции. Но у большинства ее членов, утвержденных по квоте Рады, такого опыта вообще нет. Это даже не скрывают — в документах парламента просто отсутствуют упоминания об их антикоррупционном прошлом.

При этом председатель комиссии по закону должен быть общепризнанным и авторитетным экспертом, имеющим богатый опыт, заинтересованность или известным своими действиями в поддержку борьбы с коррупцией. Такого среди тех, кого назначила Рада, тоже нет и близко. Там только университетские преподаватели и адвокаты.

Ответка прилетела

Запад не стал выражать обеспокоенность и намекать. Пошли указания на конкретные красные линии.

— Правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере €1,5 млрд, – заявила депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон в своем Twitter.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

В посольствах США и ЕС в Украине сразу напомнили, что их поддержка нашей страны не является безусловной и что обязательства относительно независимости антикоррупционных органов нужно соблюдать.

— Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, — это уже заявление послов G7 в том же Twitter.

G7 Ambassadors welcomed an update from IMF Res Rep in Ukraine. Ambassadors underscored Ukraine must demonstrate political will to protect independence of NBU & integrity of institutions like NABU, SAPO, & HACC to ensure corruption does not erode reform progress made so far. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2020

Во вторник, 22 сентября, в Киев прилетел один из самых высокопоставленных чиновников ЕС, шеф внешнеполитической службы Евросоюза Хосеп Боррель. Свою первую встречу в столице Украины он провел с антикоррупционными активистами. Не с президентом или с премьер-министром. Что может быть еще более показательно?

Уже на встрече с Владимиром Зеленским Боррель дал понять, что финансовые программы, особенно второй транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 миллионов евро, будут поставлены в зависимость от развития ситуации с НАБУ и САП.

Причем зависли не только эти деньги. Всемирный банк отложил выделение Украине первого транша кредита на $350 млн. На паузе и очередной транш помощи от МВФ. В фонде напомнили, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС — предварительное условие этой программы поддержки МВФ. В коронакризис и с огромной дырой в бюджете остаться без денег международных партнеров — хуже сценария для Украины не придумаешь.

Отмена же безвиза – это еще более болезненный сценарий, целое ядерное оружие, которое может снести любую украинскую власть. Так что тут уже не до шуток.

— Есть влияние Запада, с которым Зеленский и руководство страны вынуждены считаться, потому что здесь на кону и безвиз, и отношения с МВФ, поэтому Сытника не уволят и будут искать компромиссную кандидатуру руководителя САП, которая будет более или менее воспринималась независимой, — прогнозирует Фесенко.

На Банковой уже заявили, что не меньше западных партнеров заинтересованы в открытом и честном конкурсе по отбору антикоррупционного прокурора. Но, например, через два года заканчиваются полномочия уже у Сытника, будет новый конкурс, и снова начнутся такие же проблемы? Терпения Западу не занимать, но когда-нибудь и оно может закончиться.

Валерий Литонинский