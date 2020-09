Табу на САП и НАБУ. Как Украина может остаться без денег и безвиза

Никогда такого не было и вот опять. Все пять лет существования антикоррупционных органов в Украине отечественные политики не оставляют попыток подчинить их себе. Но сейчас зашли в этих попытках дальше всего. Настолько, что Западу пришлось напомнить украинским властям одну важную вещь: не будет независимых НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда — не будет денег. И не только денег, но и безвиза с Евросоюзом, уже чуть ли не священного для украинцев.

Больше всего украинским политикам, безусловно, режет глаза НАБУ. Директора бюро Сытника уже самого признавали коррупционером, правда, по административному делу, пытались провести и аудит НАБУ, но теперь все серьезнее. Конституционный суд признал антиконституционным назначение директора НАБУ и ряд положений закона о бюро.

И если антиконституционность указа о назначении Сытника никаких юридических последствий не имеет, то внесение изменений в закон о НАБУ может кардинальным образом подорвать позиции бюро — при определенном характере изменений, конечно. В законе могут изменить порядок избрания директора и отказаться от имеющихся сейчас предохранителей, уберегающих агентство от политического влияния.

Причем все иски в КС против НАБУ и инициативы по изменению норм работы бюро подают как раз фигуранты антикоррупционных расследований. А эксперты даже говорят о формировании в Украине широкой политической коалиции против антикоррупционных органов.

Один из самых вероятных сценариев развития ситуации сейчас— путь, опробованный на ГБР. Изменение закона о НАБУ, прописывание в нем прозрачной процедуры конкурсного отбора руководителя и одновременно возможности назначать и. о. директора на время конкурса. С помощью такой схемы уволили бывшего руководителя ГБР Романа Трубу, а новый конкурс уже полгода не могут назначить.

Вот только Сытник не Труба, его уволить не так просто. Прежде всего, из-за крыши от западных партнеров.

Запад финансировал создание антикоррупционных органов в Украине, их функционирование — это обязательство нашей страны для получения макрофинансовой помощи. Говорят, что каждая встреча украинских топ-чиновников с представителями США начинается с того, что нельзя трогать НАБУ, САП и ВАКС, и заканчивается этим же.

Но нынешняя ситуация уникальна еще и тем, что кроме очередных попыток сместить директора НАБУ разыгралась и битва за нового руководителя САП. Предыдущий антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел с должности. Начинается новый конкурс, и проблемы возникли уже на этапе отбора членов конкурсной комиссии.

Западные партнеры несколько раз попросили украинские власти не пытаться создавать конкурсную комиссию под протаскивание какого-то ангажированного кандидата. Но в Раде эти призывы не услышали. Со второй попытки таки проголосовали за состав комиссии, к которой возникло очень много вопросов.

Дело в том, что согласно закону члены комиссии по отбору руководителя САП должны иметь значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции. Но у большинства ее членов, утвержденных по квоте Рады, такого опыта вообще нет. Это даже не скрывают — в документах парламента просто отсутствуют упоминания об их антикоррупционном прошлом.

При этом председатель комиссии по закону должен быть общепризнанным и авторитетным экспертом, имеющим богатый опыт, заинтересованность или известным своими действиями в поддержку борьбы с коррупцией. Такого среди тех, кого назначила Рада, тоже нет и близко. Там только университетские преподаватели и адвокаты.

Запад не стал выражать обеспокоенность и намекать. Пошли указания на конкретные красные линии.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020