Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси — МИД

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Киев опровергает обвинения официального Минска.

Украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов.

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— Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любой другой государством, — заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Кроме того, Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Минск ответил на отказ Украины

Беларусь считает недружественным жестом непризнание Украины Александра Лукашенко президентом страны.

Также называют это попытка вмешательства во внутренние дела возможные санкции со стороны Украины.