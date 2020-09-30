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Факты / Украина / Политика

Как Украина будет называть Лукашенко после непризнания выборов в Беларуси

Александр Лукашенко – так Украина буде официально называть политика после 5 ноября, когда завершится его пятилетний срок на посту президента Беларуси.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Киев не будет называть его нелегитимным или незаконно избранным президентом

– Александр Лукашенко! Это официальная позиция, – добавил дипломат.

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Тайная инаугурация Лукашенко

23 сентября состоялась так называемая инаугурация Александра Лукашенко.

Ряд стран не признали Лукашенко законным президентом Беларуси, и считает, что организованная в Минске церемония не изменила ситуацию.

Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это событие не означает его признание легитимным президентом Беларуси.

Фото: Dreamstime

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