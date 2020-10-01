Эксклюзивное интервью с заслуженным журналистом Украины, ведущей и главным редактором программы Факты ICTV Еленой Фроляк

18 сентября телевизионная программа Факты ICTV отпраздновала свое 20-летие.

В течение двух десятков лет сплоченная команда журналистов, операторов, режиссеров, редакторов и телеведущих снимали тысячи новостных сюжетов, которые ежедневно появлялись на экранах телевизоров украинских семей.

Главным лицом, голосом, часто даже автором новостных сюжетов была и остается Елена Фроляк — заслуженный журналист Украины, главный редактор информационной службы ICTV.

В эксклюзивном интервью к 20-му дню рождения программы Елена Фроляк рассказала о том, с чего начинались Факты, какие сюжеты были самыми трудными и почему важно оставаться преданной своему делу, если хочешь добиться успеха.

— Елена Юрьевна, скажите, какой бы вы были, если бы не пошли в журналистику? Представляете альтернативную Елену Фроляк?

— Я точно бы осталась Еленой Фроляк, я бы точно не пропала. Нашла бы себя в какой-то сфере, связанной с общественной деятельностью, работой с людьми.

Из-за частых поездок в детстве я очень хотела быть стюардессой. Я родилась в Казахстане, а бабушка моя — папина мама — жила на Западной Украине. Папа постоянно меня возил в гости: представляете, где Казахстан, а где Ивано-Франковская область? С детства я очень хорошо помню аэропорты, пилотов, стюардесс, ожидание рейса Алматы — Москва – Черновцы или Алматы — Москва — Ивано-Франковск.

Еще я хотела быть продавцом. Часто в детстве играла в сценки, где я что-то продаю, общаюсь с покупателем, которого нет, и с ним спорю. Поговорить я любила. Всегда.

— Вы трижды поступали на факультет журналистики…

— Да, действительно. Я дважды поступала во Львовский университет и дважды не поступила. И, знаете, в третий раз – это уже была такая история, когда меня просто разобрало зло и я не так хотела журналистики, как просто доказать, что я смогу поступить.

В Киеве мне помогли два года стажа работы и сдача только двух экзаменов. После новости, что я таки поступила, мама с братом очень гордились мной.

Я была благодарна и львовским преподавателям, которые мне ставили тройку на последнем экзамене. Также благодарна и Львовскому университету, что он меня не принял, потому что, я так думаю, моя жизнь бы сложилась совсем по-другому, если бы я поступила во Львов. Наверняка тоже хорошо, но точно было бы все иначе.

Но я поступила в Киев и дальше уже все пошло так, как должно было идти. Поэтому я всегда говорю, все складывается так, как должно сложиться.

— Каким был ваш опыт на Ивано-Франковском телевидении? Работа на телевидении в 90-х, как это было?

— Каким было телевидение? Бедным, но интересным. Все же только начиналось. Из всей нашей телестудии я была единственной журналисткой с телевизионной специализацией. Хотя я не считаю, что на телевидении должны работать только журналисты с телевизионной специализацией.

Я знаю много примеров биологов, историков, филологов. Для меня это была уникальная школа, потому что я была ведущей, журналистом и даже режиссером — мы все делали сами.

Утром мы шли на съемки — кстати, пешком, или ездили на троллейбусе, на трамвае, на автобусе, никто нас не возил. Потом мы приходили на студию, писали сюжет, его монтировали, а потом я красилась, что-то там себе украшала и садилась в прямой эфир — мы так все там работали. Честно скажу, мне все очень нравилось.

Знаю только одно — каждое утро мы приходили на работу с готовой темой. У нас не было такого, что журналист ждет, пока редактор даст тему. Чего я только не придумывала – то про аэропорт, то про какие-то импортные машины, то я ездила на рынок, то я снимала наши пустые полки в магазинах, то как сварить борщ из ничего.

Именно с Ивано-Франковского телевидения я поехала на CNN, именно оттуда я поехала на BBC. Работа там стала настоящей дорогой в будущее.

— Как вас пригласили на стажировку в BBC?

— Так случилось, что однажды в Ивано-Франковск пригласили лондонского волонтера, который долгое время работал продюсером и журналистом на BBC. Две недели, пока он был у нас в городе, я была его переводчицей.

После интересных рассказов о съемках, о сюжетах и о логистике, и о том, как лучше сделать телевизионный продукт, он мне сказал: Лена, если ты хочешь, я тебе могу устроить стажировку на BBC. Я конечно же согласилась.

Так я попала в Лондон, пробыла там неделю и еще неделю – в Манчестере. Я просто ходила за журналистами, ездила на съемки, смотрела, как они работают, как они делают интервью, как они делают сюжеты. Это было очень интересно.

— А как вы потом вернулись в Украину и перебрались в Киев?

— Большую роль в этом сыграл мой однокурсник Николай Княжицкий. Как раз тогда он приехал в Лондон на какую-то конференцию.

Мы с ним встретились в ресторанчике, и там он рассказал, что в Киеве вскоре откроется серьезный проект. Ему была нужна ведущая на общенациональном телевидении. Я сначала не поверила, но потом, долго не раздумывая, все-таки согласилась. Так я вернулась домой к родителям, а уже на следующий день уехала в Киев.

— Там вас ожидал кастинг. Этого, я так понимаю, вы не ожидали?

— Я подумала, что в Лондоне Николай предложил мне готовую работу. И я была удивлена, когда пришла на Вікна-Новини, а там был кастинг.

Помню, тогда у меня были длинные волосы, я пришла с ярким мейкапом – и тут меня стригут, делают едва заметный макияж. Я когда посмотрела в монитор, поняла, что не узнаю себя. Это настолько меня тогда поразило, что я даже расплакалась. Но вовремя собравшись с мыслями, я сосредоточилась и спокойно начала отвечать на вопросы, показала себя в кадре и уже через неделю была в эфире телеканала СТБ.

Уже через несколько лет новое руководство ICTV набирало команду в информационную службу, и тот же Николай Княжицкий пригласил меня на новое место.

— Какие сюжеты, по вашему мнению, были самыми тяжелыми?

— Первое, что приходит на ум – это Скниловская трагедия 2002 года. Когда мы начали получать видео с места событий, там находился корреспондент Олег Гулик. Я хорошо помню, что когда Олег подключился и мы дали эти кадры, я не выдержала, я тогда чуть не расплакалась в эфире. Но знаете, я не вижу в этом ничего “непрофессионального”.

Я всегда говорю — мы прежде всего люди. Мы сработали очень профессионально, Олег, находясь в Скнилове, как мужчина, конечно, не плакал, но голос у него дрожал. Такие моменты не забываешь.

Когда начались первые избиения на Майдане в 2013 году, я не была в эфире, однако очень хорошо помню момент, когда узнала об этих событиях. Мы просто смотрели Факты, и я встала из-за стола – это был шок. Мне позвонили друзья, и мы договорились на следующий же день пойти на Майдан. Ни у кого не было и капли сомнения, что надо выходить.

В те дни царила необычайная атмосфера – люди большими толпами выходили из метро и двигались в сторону Майдана. Уже потом начались нон-стоп эфиры, началась настоящая Революция Достоинства. Мы были на работе с утра до ночи. Знаковым было то, что ни разу никто из журналистов не сказал: Я не поеду.

— Когда отправляли журналистов в зону АТО, было страшно?

— Нам повезло, что вместе с нами работал Владимир Михайлов, который родом из Донецка: он буквально рвался туда поехать и снять сюжет. Но я хочу сказать, что команда ICTV постоянно там была и будет.

Я знаю, что очень многие телеканалы отказались: мол, горячая фаза уже прошла, люди потихоньку перестали отслеживать события в зоне АТО. Люди часто бывают циничными: им нужны жертвы, им нужны смерти – как бы это ужасно не звучало, но это правда.

Мы ежедневно получаем рейтинги. Сюжеты из АТО с жертвами смотрят лучше, чем те сюжеты, где обошлось без потерь. Такова правда жизни.

Но мы как команда понимаем – мы нужны там. Наша миссия – это не только показывать, что происходит на Донбассе, но и поддержать наших ребят. Мне неоднократно рассказывали, насколько они рады каждому нашему приезду – для них это как глоток свежего воздуха. Это очень важно.

— Вы часто акцентируете внимание на том, что самое главное – это справедливость. А когда что-то происходит наоборот, как вы поступаете?

— Я реагирую очень эмоционально, я добиваюсь справедливости. В жизни очень много несправедливости, и полностью я не могу ее преодолеть – даже в нашем небольшом коллективе. Возможно, кто-то думает, что Фроляк несправедлива к кому-то. Это нормально, я не могу всем нравиться.

Однако для меня существует одно правило – если человек хорошо работает, если человек предан своей работе, если человек старается, то я автоматически его люблю. Если человек ленится, целый день только и мечтает о завершении смены – это не мой человек, это не наш человек. Конечно, я это говорю прямо в глаза, а люди не любят правду.

Люди не воспринимают слов “У тебя получился плохой сюжет”. Но если сказать “Ты можешь сделать это лучше” – я уверена, что такой журналист начнет стараться и будет работать с нами в команде.

С нами работает немало людей, у которых не такой психотип, как у меня: мне с ними часто бывает труднее, чем с другими. Но если на финише замечательный сюжет – я прощаю все.

— Вы не только ведущая новостей, но и работаете, как журналист, работаете над съемкой сюжетов (в том числе в командировках). Это держит вас в тонусе?

— Да, это действительно держит в тонусе, но, возвращаясь из каждой командировки, я зарекаюсь, что это было в последний раз. Командировки отнимают очень много энергии, это очень сложно, ты с утра до вечера на съемках, это физически тяжело.

Но когда я возвращаюсь в Киев, и сюжет выходит в эфир – эти ощущения не описать, поймут только журналисты. Это действительно стоит тех усилий.

Такая работа держит не только в тонусе, но и по жизни. Когда меня спрашивают о том, каковы самые яркие моменты моей работы, я говорю лишь одно – командировки, а особенно просмотр сюжета в эфире после командировки. Видеть хороший монтаж, хороший текст, хорошую музыку в сюжете – это для меня невероятное счастье.

За эти 20 лет я познакомилась с невероятным количеством людей, я побывала в невероятных командировках, я очень много увидела и узнала только благодаря тому, что я работаю в новостях, работаю на Фактах.

— В какой момент вы поняли, что Факты – успешный проект, а ваша команда решает реальные социальные проблемы?

— Мне нередко рассказывают что-то вроде: Елена, ну знаешь, сейчас такое время, когда все есть в интернете, но когда я включаю телевизор – то смотрю только Факты, потому что вы действительно показываете то, что происходит на самом деле.

Я могу заверить, что мы не идем на поводу у зрителя: в основном ему нужны только убийства, изнасилования и новости в стиле желтой прессы. Сейчас в Украине популярна “бытовуха”, но это — не новости.

А вот сюжеты, которые реально способны помочь людям, приносят огромное удовольствие, и за такие моменты я очень благодарна своей работе и нашим журналистам. Таких моментов на Фактах очень много.

Было бы очень правильно, если бы наша власть реагировала на важные социальные сюжеты. Но, вы знаете, реакция очень вялая и медленная. Мы снимаем тысячи сюжетов о плохих дорогах, нераскрытых уголовных делах, проблемах с мусором, незаконной вырубке лесов – власть реагирует либо очень вяло, либо не реагирует никак.

За границей такого нет. Если выходит хотя бы один похожий сюжет, на следующий день чиновник в отставке, ответственные найдены, суд идет, и это – резонанс. А у нас в стране резонанс начинается и заканчивается в эфире.

Но все же есть сюжеты, после которых наступает победа, и очень хочется, чтобы таких побед было больше. Ощущение того, что ты кому-то помогаешь, очень вдохновляет и мотивирует. Такими моментами я горжусь.

Беседовала Наталья Луценко