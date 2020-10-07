Действующий мэр Киева и кандидат на эту должность на местных выборах 2020 Виталий Кличко рассказал о строительстве метро на Троещину и о возможности проведения дебатов с оппонентами.

О строительстве метрополитена Кличко сообщил, что оно начнется после введения в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.

— Подольско-Воскресенский мост уже визуально изменился. Мы пообещали до конца года запустить движение транспорта, и следующий вопрос — запуск метро, ​​- сообщил Виталий Кличко в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

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Кроме того, мэр рассказал о проведении дебатов с другими кандидатами на пост главы города.

— Вме кандидаты предлагают дебатировать. Если я буду соглашаться на дебаты с каждым, у меня не останется времени на работу, — добавил Кличко.

Также мэр оценил предвыборную гонку в Украине. По его словам, она грязная и манипулятивная, в ней много популизма и пустых обещаний.

Выборы мэра Киева

25 октября 2020 жители столицы будут избирать нового мэра Киева.

Сейчас в гонке принимают участие представители ключевых украинских политсил. Пошел на выборы и действующий глава города Виталий Кличко.

Подробнее о кандидатах на пост мэра Киева читайте на Фактах ICTV.