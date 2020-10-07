Чинний мер Києва і кандидат на цю посаду на місцевих виборах 2020 Віталій Кличко розповів про будівництво метро на Троєщину та про можливість проведення дебатів з опонентами.

Щодо будівництва метрополітену Кличко повідомив, що воно розпочнеться після введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту.

– Подільсько-Воскресенський міст уже візуально змінився. Ми пообіцяли до кінця року запустити рух транспорту, і наступне питання – запуск метро, – повідомив Віталій Кличко в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

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Крім того, мер розповів про проведення дебатів з іншими кандидатами на посаду очільника міста.

– Усі кандидати пропонують дебатувати. Якщо я буду погоджуватися на дебати з кожним, у мене не залишиться часу працювати, – додав Кличко.

Також мер оцінив передвиборчі перегони в Україні. За його словами, вона брудна та маніпулятивна, в ній багато популізму та порожніх обіцянок.

Вибори мера Києва

25 жовтня 2020 року мешканці столиці обиратимуть нового мера Києва.

Нині у перегонах беруть участь представники ключових українських політсил. Пішов на вибори і чинний очільник міста Віталій Кличко.

Детальніше про кандидатів на пост мера Києва читайте на Фактах ICTV.