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Факты / Украина / Общество

Заполненность коек почти 70%: Киев внесут в оранжевую зону

С 12 до 25 октября включительно столица попадет в оранжевую зону карантина, поскольку прирост инфицирования неуклонно растет.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что новое карантинное зонирования должны утвердить Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 октября.

— Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%, — сказал Рубан

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Рубан пояснил, что в случае, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные меры будут жесткими.

— В Киеве это только началось. Может быть и красная зона, но основная задача — не допустить этого. Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мер, — добавил он.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 октября в Украине по статистике коронавируса выявлено 5 397 новых случаев. Это самый большой антирекорд за все время пандемии Covid-19.

Источник: РБК-Украина

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