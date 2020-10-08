Заповненість ліжок майже 70%: Київ внесуть до помаранчевої зони

З 12 до 25 жовтня включно столиця потрапить в помаранчеву зону карантинних обмежень, оскільки приріст інфікування невпинно зростає.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що нове карантинне зонування повинні затвердити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 жовтня.

– Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, бо заповненість сьогодні майже на 75-70%, – сказав Рубан.

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Рубан пояснив, що в разі, якщо заповненість ліжкомісць понад 60% буде триматися довше 5 діб, карантинні заходи будуть жорсткими.

– У Києві це тільки почалося. Може бути і червона зона, але основне завдання – не допустити цього. Щодня проводиться збільшення ліжкофонду, що є сьогодні основним критерієм впровадження жорстких карантинних заходів, – додав він.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 жовтня в Україні за статистикою коронавірусу виявлено 5 397 нових випадків. Це найбільший антирекорд за весь час пандемії Covid-19.