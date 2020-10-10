За сутки украинская полиция открыла 24 уголовных производства за нарушения избирательного процесса накануне местных выборов 2020.
За день правоохранители получили 266 таких заявлений.
В то же время с 5 сентября представители Нацполиции зарегистрировали уже 3 616 сообщений, в ЕРДР внесли информацию о 273 уголовных правонарушениях.
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Кроме того, полиция составила 933 админпротокола, связанных с избирательным процессом.
Местные выборы
Местные выборы 2020 в Украине, во время которых будут избирать региональных глав и депутатов, состоятся 25 октября.
Их результаты украинцы должны узнать не позднее 6 ноября.
На этих выборах гражданам страны придется заполнять бюллетени нового образца.
Главную информацию о местных выборах в Украине, правилах посещения участков и заполнения документов читайте в специальном материале на сайте Факты ICTV.