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Факты / Украина

Нарушение избирательного процесса: за сутки полиция открыла 24 уголовных дела

За сутки украинская полиция открыла 24 уголовных производства за нарушения избирательного процесса накануне местных выборов 2020.

За день правоохранители получили 266 таких заявлений.

В то же время с 5 сентября представители Нацполиции зарегистрировали уже 3 616 сообщений, в ЕРДР внесли информацию о 273 уголовных правонарушениях.

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Кроме того, полиция составила 933 админпротокола, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы

Местные выборы 2020 в Украине, во время которых будут избирать региональных глав и депутатов, состоятся 25 октября.

Их результаты украинцы должны узнать не позднее 6 ноября.

На этих выборах гражданам страны придется заполнять бюллетени нового образца.

Главную информацию о местных выборах в Украине, правилах посещения участков и заполнения документов читайте в специальном материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Нацполиция

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