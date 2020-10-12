Местные выборы 2020: под Харьковом политик бесплатно тестировал на Covid-19

Кандидат в мэры города Дергачи Константин Жидков организовал бесплатное ИФА-тестирование на коронавирус под партийной символикой.
— По инициативе и поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича проводится анализ крови (ИФА-тест на коронавирус), — говорится в объявлении.
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В соцсетях пользователи опубликовали фото, на которых люди сдают кровь для проведения ИФА-теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе. Машина разрисованная в цвета одной из партии и имеет наклейки с логотипом.
Также Жидков в своем комментарии к сообщению главы Дергачевской РГА Владимира Усова в Facebook заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений и опубликовал квитанцию.
Местные выборы
Местные выборы 2020 в Украине, во время которых будут избирать региональных глав и депутатов, состоятся 25 октября.
Их результаты украинцы должны узнать не позднее 6 ноября.
На этих выборах гражданам страны придется заполнять бюллетени нового образца.
Главную информацию о местных выборах в Украине, правилах посещения участков и заполнения документов читайте в специальном материале на сайте Факты ICTV.