Местные выборы 2020: под Харьковом политик бесплатно тестировал на Covid-19

Кандидат в мэры города Дергачи Константин Жидков организовал бесплатное ИФА-тестирование на коронавирус под партийной символикой.

— По инициативе и поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича проводится анализ крови (ИФА-тест на коронавирус), — говорится в объявлении.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

В соцсетях пользователи опубликовали фото, на которых люди сдают кровь для проведения ИФА-теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе. Машина разрисованная в цвета одной из партии и имеет наклейки с логотипом.

Также Жидков в своем комментарии к сообщению главы Дергачевской РГА Владимира Усова в Facebook заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений и опубликовал квитанцию.























Под Харьковом кандидат в мэры проводил бесплатное тестирование на Covid-19 / 6 фотографий