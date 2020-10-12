Місцеві вибори 2020: під Харковом політик безкоштовно тестував на Covid-19

Кандидат у мери Дергачів Костянтин Жидков організував безкоштовне ІФА-тестування на коронавірус під партійною символікою.

– За ініціативи та підтримки кандидата на посаду Дергачівського міського голови Жидкова Костянтина Сергійовича проводиться аналіз крові (ІФА-тест на коронавірус), – зазначено в оголошенні.

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У соцмережах користувачі опублікували фото, на яких люди здають кров для проведення ІФА-тесту на коронавірус у спеціально обладнаному мініавтобусі. Машина розмальована у партійні кольори однієї з партії та має наклейки з логотипом.

Також Жидков у своєму коментарі до допису голови Дергачівської РДА Володимира Усова в мережі Фейсбук заявив, що оплачує тести зі своїх заощаджень та опублікував квитанцію.























Під Харковом кандидат у мери проводив безкоштовне тестування на Covid-19 / 6 фотографий

Місцеві вибори

Місцеві вибори 2020 в Україні, під час яких обиратимуть регіональних очільників і депутатів, пройдуть 25 жовтня.

Їхні результати українці мають дізнатися не пізніше 6 листопада.

На цих виборах громадянам країни доведеться заповнювати бюлетені нового зразка.

Головну інформацію про місцеві вибори в Україні, правила відвідування дільниць та заповнення документів читайте у спеціальному матеріалі на сайті Факти ICTV.