Подорожание тарифов и безработица. К чему приведет отказ от атомной энергетики

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. На выходных на 46% уже выросла цена для промышленности. На такое решение регулятора повлияла остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой зеленая энергетика продается на рынке.

Уменьшение производства энергии на атомных станциях на 40% — это фактически ограничение конкуренции на всем рынке. Ведь сейчас именно атомная электроэнергия самая дешевая. Ее замена на более дорогую энергию из частных ТЭЦ сразу же поднимет тарифы для промышленности. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, за месяц в Украине на 100 тыс. человек возросло число безработных. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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