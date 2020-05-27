Сокращение работы АЭС: возможные последствия для страны и людей

Из-за бездумной политики правительства, с сегодняшнего дня (27 мая) все украинские АЭС будут работать с балансовыми ограничениями. А с 15 существующих энергоблоков треть вообще не задействованы. Атомщики говорят — такого кризиса в энергетической отрасли еще не было. И не понимают, почему государство сокращает производство самой дешевой и государственной генерации, а взамен стимулирует частную, которая гараздо дороже.

Более 40 тыс. жителей города Вараш боятся потерять работу из-за решения правительства ограничить производство атомной энергии. Вараш — спутник Ровенской АЭС, здесь практически в каждой семье есть работник станции. И остановка одного из четырех блоков для людей крайне тревожный сигнал.

Ровенская атомная наполняет 80% местного бюджета. Поэтому вследствие сокращения производства электроэнергии на АЭС потеряет не только государство, город окажется на грани краха. Депутаты Вараша уже обратились к президенту с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить углубления энергетического кризиса.

Больше всего страдает Запорожская АЭС.

Уже более 10 дней она работает только на половину мощностей. 50-тысячный город фактически живет за счет АЭС, ведь здесь работают более 11 тыс. инженеров-атомщиков.

С марта этого года благодаря действиям руководительницы Минэнерго Ольги Буславец и Кабмина Дениса Шмыгаля, энергетический баланс дал резкий крен в сторону частного монополиста. Атомную энергию резко сокращают, а доля тепловой энергетики в Украине выросла почти вдвое. Растет и производство дорогой зеленой энергетики.

Атомщики всех четырех АЭС призывают Кабмин защищать государственные интересы, а не действовать в угоду частному монополисту. И предупреждают, если так и дальше пойдет — тариф взлетит не только для промышленности, а для миллионов бытовых потребителей. И во время экономического кризиса, это может привести к социальному взрыву.

Факты ICTV ранее писали о том, что из-за ограничений, которые Минэнерго наложило на НАЭК Энергоатом, в Украине по состоянию на 27 мая рекордно упало производство атомной энергии.