Пригощали стравами польової кухні: у Вінниці виборців намагалися підкупити їжею

У Вінниці кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах 2020 на площі влаштували українську польову кухню.

Вони роздавали громадянам приготовлені страви та агітували за політичну силу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 КК України – підкуп виборців. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі від двох до п’яти років або позбавлення волі від двох до шести років.

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Від початку виборчої кампанії у Вінницькій області зафіксували 87 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Наразі розслідують шість кримінальних проваджень за фактами підкупу виборців, нанесення тілесних ушкоджень кандидату в депутати, підробки документації та хуліганств.

Фіксують порушення виборчого законодавства і в інших регіонах. Так, у Харківській області кандидат у мери організував безкоштовне ІФА-тестування на коронавірус під партійною символікою.

Люди здавали кров для проведення тесту у спеціально обладнаному мініавтобусі.