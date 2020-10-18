В СМИ появилась презентация опроса, что инициирует президент Владимир Зеленский на местных выборах 2020.

По концепции, опрос должны проводить волонтеры, которые будут находиться на входе на участок, сообщает LB.ua.

Волонтер проводит опрос среди избирателей, что вышли из здания. Вручает участнику анкету, а потом опускает ее коробку для опроса.

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СМИ опубликовали концепцию проведения опроса Зеленского во время выборов / 3 фотографии

Каждый волонтер должен быть одет в одежду с логотипом и названием опроса.











СМИ опубликовали концепцию проведения опроса Зеленского во время выборов / 3 фотографии

Структура сети опроса включать областных, региональных и районных волонтеров. Каждая из структур должна отчитываться высшей.











СМИ опубликовали концепцию проведения опроса Зеленского во время выборов / 3 фотографии

Опросы во время местных выборов

О своей инициативе проведения всенародного опроса президент Владимир Зеленский объявил 13 октября. Он отметил, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.

Зеленский сразу отметил, что опрос — это не референдум, поскольку тогда можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-полом или любым другим опросам общественного мнения.

Источник: LB.ua

Фото: LB.ua