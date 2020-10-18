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Факти / Україна / Політика

ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів

У ЗМІ з’явилась презентація опитування, яке ініціює президент Володимир Зеленський на місцевих виборах 2020.

За концепцією, опитування повинні проводити волонтери, які перебуватимуть на вході до дільниці, повідомляє LB.ua.

Волонтер проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Вручає учаснику анкету, а потім опускає її коробку для опитування.

Читайте: Зеленський озвучив фінальні запитання всенародного опитування

  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів / 3 фотографии

Кожен волонтер має бути одягнутий в одяг з логотипом та назвою опитування.

  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів / 3 фотографии

Структура мережі опитування включати обласних, регіональних і районних волонтерів. Кожна зі структур повинна звітувати вищій.

  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
  • ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів
ЗМІ опублікували концепцію проведення опитування Зеленського під час виборів / 3 фотографии

Опитування під час місцевих виборів

Про свою ініціативу проведення всенародного опитування президент Володимир Зеленський оголосив 13 жовтня. Він зазначив, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Зеленський одразу зазначив, що опитування – це не референдум, оскільки тоді можна було б проводити паралелі між референдумом і екзит-полом або будь-яким іншим опитуванням громадської думки.

Джерело: LB.ua

Фото: LB.ua

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