Возвращение жесткого карантина: почему это возможно и когда ждать

Пришла осень, и второй, более смертельной волны Covid-19, к которой призывали готовиться еще летом, нет.

Но страны все равно возвращаются к жесткому карантину: вводят комендантский час, меняют правила борьбы, закрывают школы.

Во всем мире видят, что без новых ограничений не обойтись. Но они гарантированно ударят по жизни людей и экономике.

Учитывая, как быстро в Украине растет количество больных, неплохо было бы и нам задуматься о более жестких условиях карантина. Но возможно ли это в нынешних реалиях?

Возвращение к ограничениям

Несмотря на то, что более смертоносной волны Covid-19 нет, подъем заболеваемости добавляет проблем всем странам. За день в мире регистрируется около 300 тыс. новых пациентов с коронавирусом, а общая цифра больных уже перешла границу в 40 млн.

Ситуацией обеспокоены не только в ВОЗ, но и в других международных организациях.

Например, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия Covid-19 стала для него личным испытанием.

— Пандемия коронавируса стала испытанием для международного сообщества, многостороннего подхода и для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это тест, который сейчас мир проваливает, — сказал Гутерриш.

Хорошо, что руководство многих стран начало осознавать, что коронавирус никого не обойдет. Замечательным примером здесь является Швеция, которая еще два месяца назад защищала свою стратегию борьбы с коронавирусной болезнью.

Хотя количество пациентов с Covid-19 было достаточно низким, смертность от инфекции была значительно больше, чем в соседних странах. На сегодня в Швеции от коронавируса погибли 5,9 тыс. человек, а в течение последних недель количество ежедневных заболеваний только растет.

Значительное ухудшение ситуации можно увидеть и в Чехии, которая одной из первых в Европейском Союзе сняла все карантинные ограничения.

Но с началом осени и она увидела стабильный рост числа больных. Последний антирекорд за сутки превысил 11 тыс. новых пациентов с Covid-19.

Поэтому у руководства страны не осталось другого выхода, кроме как ввести жесткие карантинные меры, которые продлятся до начала ноября. Это закрытие школ, запрет на работу кафе, баров, ресторанов, запрет на собрания больше шести человек.

Во Франции же ввели комендантский час, чтобы противостоять новой вспышке заболевания, а в Уэльсе (часть Великобритании) — специальный 17-дневный карантин.

Медицинская система трещит

Украина до сих пор не снимает ограничения и ввела их адаптивную манеру. Как она работает, пожалуй, знают все.

Несмотря на наличие адаптивного карантина, в течение последнего месяца мы видим неутешительную картину — каждую неделю фиксируется новый антирекорд, и в ближайшее время никаких изменений не прогнозируют ни МОЗ, ни ВОЗ, ни сами врачи.

Больницы переполнены, больных кладут, где есть место. По информации источника Фактов ICTV, в некоторых больницах доходит даже до того, что к кислороду подключают людей, которые лежат в коридорах.

То есть даже сейчас ситуация, как минимум, неутешительная. В комментарии Фактам ICTV инфекционист Юрий Жигарев заявил, что ситуация в системе здравоохранения еще не критическая, но стремительно приближается к таковой.

— Уже трещит нормально (система здравоохранения, — Ред.). Когда она порвется — трудно сказать, но если будет сохраняться прирост больных, то через некоторое время мы придем вплотную к действительно тяжелой ситуации. У нас есть Covid-19, заболеваемость которого может как расти, так и снижаться, сезонные ОРВИ и грипп. Трудно прогнозировать, что будет через месяц-два, ведь мы имеем уравнение с тремя неизвестными, — рассказывает инфекционист.

По мнению главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, ситуация уже катастрофическая, и дальше ничего хорошего ожидать не стоит, ведь государство сосредоточено на том, чтобы лечить больных коронавирусом, а не предотвращать его распространение.

Ему известны даже случаи, когда людям из группы риска приходилось ждать около 10 дней результата ПЦР-теста, чтобы начать лечение. До того времени предлагали или “купить” справку о заболевании Covid-19, или самостоятельно приобрести необходимые препараты.

— Если раньше люди “покупали” справки о том, что они не больны, чтобы куда-то поехать или не сидеть на самоизоляции, то сейчас больные “покупают” справки о том, что имеют положительный ПЦР-тест, чтобы их начали лечить за счет ковидного пакета . Я не знаю даже, как назвать ситуацию в стране, где госпитализированный человек в состоянии средней степени тяжести должен купить себе справку, чтобы его сразу начали лечить, — рассказывает Кравченко.

В общем, ничего положительного в ближайшее время Украине не светит. Поэтому и в головах многих людей возникает мысль о введении более жесткого карантина в государстве.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что коллапса из-за пандемии коронавируса не стоит ждать, ведь летальность от коронавируса снижается как в Украине, так и в мире.

Жесткий карантин или точечные ограничения?

Конечно, такое положительное настроение главного санитарного врача связано с другими украинскими реалиями — слабой экономикой. Если мы снова закроем страну на жесткий карантин, то коллапс может произойти там.

Это не означает, что государство должно жертвовать жизнями тысяч людей, но выбирать сейчас приходится не из лучших вариантов.

И даже президент Владимир Зеленский признает, что долго государство не продержится с таким ростом больных.

— Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тыс. ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем, — сказал глава государства.

Сегодня ни одна область не готова к ослаблению карантина. Поэтому вполне логично задуматься о более жестких карантинных мерах, чтобы предотвратить распространение вируса.

Но они точно не дадут быстрых результатов.

— Ограничения заработают через некоторое время. Если мы введем карантин завтра, например, мы не почувствуем его эффекта на этой неделе, на выходных или даже в понедельник. Ограничения нужны для того, чтобы уменьшить распространенность этой инфекции и количество новых кейсов. Конечно, для этого нужно время. Если сегодня введем жесткий карантин, то, может, через две недели почувствуем значительное уменьшение (случаев заболевания, — Ред.), — говорит инфекционист.

Мы уже видим суточное увеличение количества смертей от Covid-19. Несмотря на то, что их процент остается одним из самых маленьких в Европе, нельзя сидеть сложа руки.

Альтернативным вариантом для Украины может стать введение определенных точечных мер. Но они не должны касаться адаптивного карантина и соблюдаться в полном объеме.

— Они (точечные меры, — Ред.) не будут очень затратными, но будут более эффективными. Например, можно сделать для пенсионеров определенное время посещения магазинов. С 9 до 12 часов это такое “мертвое время” для людей, которые работают. А пожилым людям все равно, когда идти в магазин. Даже одним таким постановлением мы бы значительно уменьшили заболеваемость среди этой возрастной категории, а именно она дает наибольшее количество стационарных больных. Если мы просто восстановим жесткий карантин, трудно сказать, будут ли риски и потери превышать ту выгоду, которую мы получим, — высказывает мнение Жигарев.

“Проклятые” выборы

В то же время председатель Национальной медицинской палаты считает, что введение жесткого карантина — неизбежно. По его информации, в СНБО уже есть проект соответствующего решения.

— Через 10-15 суток после проведения местных выборов будут введены меры жесткого карантина. Я это гарантирую. Эти выборы после можно будет назвать проклятыми, — говорит Кравченко.

Как известно, в группу риска во время проведения выборов входят члены комиссии, наблюдатели и доверенные лица. В Украине уже есть довольно много сообщений о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты.

А хуже всего то, что на участок будут допускать и потенциально больных коронавирусом лиц, ведь запретить проголосовать им никто не может. А среди мер безопасности — отдельная кабинка, которая должна дезинфицироваться после каждого, кто там голосует.

— Самая большая проблема в том, что люди будут приходить и уходить, а члены комиссии, наблюдатели, доверенные лица будут находиться на участке постоянно и длительное время. Мне кажется, примерно 30% людей из группы риска на выборах заболеют, — говорит председатель Национальной медицинской палаты.

Весь мир слишком быстро расслабился ради того, чтобы спасать экономику. Мы надеялись, что одного карантина достаточно для того, чтобы дожить до изобретения вакцины.

Теперь “уставшие” люди пренебрегают даже минимальными правилами безопасности, и нам необходимы новые методы борьбы с Covid-19.

Да, от этого пострадает экономика, все граждане, но удастся сохранить десятки тысяч жизней.

Мы сами довели ситуацию до такой критической точки. Теперь нам придется смириться с любыми ограничениями или же заплатить гораздо более высокую цену, чем дальнейшее падение экономики.

Владислав Бомбела