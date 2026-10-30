Раздался взрыв в Чернигове: атаковано предприятие, возник пожар
Утром раздался взрыв в Чернигове.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове 30 октября
В результате удара на территории предприятия возник пожар.
По информации прессслужбы Черниговского горсовета, в результате российской атаки в Чернигове загорелось транспортное средство. О пострадавших не сообщается.
В ГСЧС сообщили, что ночью российские войска ударили по Корюковскому району Черниговской области.
В результате удара загорелось здание культуры. Из-за постоянных воздушных тревог спасателям ГСЧС приходилось периодически останавливать работы и идти в укрытие.
Несмотря на угрозы, огнеборцы ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
7 октября россияне атаковали Чернигов ракетами. В результате попадания ракет возник пожар в трехэтажном административном здании. Люди не пострадали.
26 июня враг дважды атаковал Чернигов. Попадание зафиксировали в складское здание. Четыре человека получили ранения. Под завалами поврежденного здания могут находиться работники склада.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.