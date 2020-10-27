Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)
Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.
В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.
Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.
Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.
Сравнивая выборы 2020 и 2015 голов, наблюдается большая разница в качестве подсчета голосов.
Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.
Специалист считает, что потенциальные представители местной власти и элиты просто разорвут государство, если начнут проводить массовый перерасчет голосов на участках.
Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
Согласно календарному плану, проведение местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября.
А в соответствии с Избирательным кодексом, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должна пройти в течение трех недель.
Очереди работники ТИК объясняют большим количеством ошибок в документах. Ситуация повторяется на каждых выборах, однако местные выборы 2020, вероятно, станут исключением.
Когда будет проверено и обработано все протоколы в регионах, пока еще неизвестно. ЦИК должна обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября включительно.
В Харькове похожая ситуация, но люди настроены крайне возмутительно. В очереди, вероятно, придется простоять до утра.
В Одессе, рядом с мешками документов и бюллетеней, на полу сидят десятки людей, большинство из которых также без масок.
В Днепре возле горсовета километровая очередь: члены участковых комиссий без всякой дистанции и масок ждут, чтобы сдать протоколы.
По данным сети Опора, в Днепропетровской проработали не более четверти протоколов.
Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей, сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.
— На сегодня в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%, — сказал Нилов на брифинге.
По его словам, территориальная избирательная комиссия ожидает, что первый район может приехать, чтобы сдать информацию о голосовании, не раньше четверга.
Обработано 100% информации из всех областей Украины относительно голосования на местных выборах 2020.
По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%. Это означает, что проголосовал 10 556 621 избиратель.
⚡️Явка виборців на виборах 25 жовтня — 36,88 %.
Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України.
Дані надійшли від…
Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 26 октября 2020 г.
По состоянию на 22.00 воскресенья, 25 октября, активность избирателей составила 36,98%. В целом получено и обработано 98,65% информации.
⚡️ Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 %
Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.
Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней. Сейчас начался процесс подсчета голосов.
Результаты партий по данным экзит-полов: