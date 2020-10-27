09:21 -

Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Согласно календарному плану, проведение местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября.

А в соответствии с Избирательным кодексом, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должна пройти в течение трех недель.