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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

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09:27 - 27 октября

Сравнивая выборы 2020 и 2015 голов, наблюдается большая разница в качестве подсчета голосов.

Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Специалист считает, что потенциальные представители местной власти и элиты просто разорвут государство, если начнут проводить массовый перерасчет голосов на участках.

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09:21 - 27 октября

Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре из-за возможного обжалования результатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Согласно календарному плану, проведение местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября.

А в соответствии с Избирательным кодексом, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должна пройти в течение трех недель.

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20:31 - 26 октября

Очереди работники ТИК объясняют большим количеством ошибок в документах. Ситуация повторяется на каждых выборах, однако местные выборы 2020, вероятно, станут исключением.

Когда будет проверено и обработано все протоколы в регионах, пока еще неизвестно. ЦИК должна обнародовать результаты местных выборов до 6 ноября включительно.

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20:31 - 26 октября

В Харькове похожая ситуация, но люди настроены крайне возмутительно. В очереди, вероятно, придется простоять до утра.

В Одессе, рядом с мешками документов и бюллетеней, на полу сидят десятки людей, большинство из которых также без масок.

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20:30 - 26 октября

В Днепре возле горсовета километровая очередь: члены участковых комиссий без всякой дистанции и масок ждут, чтобы сдать протоколы.

По данным сети Опора, в Днепропетровской проработали не более четверти протоколов.

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13:47 - 26 октября

Менее 40% избирательных участков передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей, сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

— На сегодня в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%, — сказал Нилов на брифинге.

По его словам, территориальная избирательная комиссия ожидает, что первый район может приехать, чтобы сдать информацию о голосовании, не раньше четверга.

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10:49 - 26 октября

Обработано 100% информации из всех областей Украины относительно голосования на местных выборах 2020.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%. Это означает, что проголосовал 10 556 621 избиратель.

 

⚡️Явка виборців на виборах 25 жовтня — 36,88 %.

Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України.
Дані надійшли від…

Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 26 октября 2020 г.

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06:11 - 26 октября

По состоянию на 22.00 воскресенья, 25 октября, активность избирателей составила 36,98%. В целом получено и обработано 98,65% информации.

 

⚡️ Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 %

Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.

Опубликовано Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 25 октября 2020 г.

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23:53 - 25 октября

Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены через 3-5 дней. Сейчас начался процесс подсчета голосов.

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23:23 - 25 октября

Результаты партий по данным экзит-полов:

Результати місцевих виборів 2020

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