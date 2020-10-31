Как экономить деньги, чтобы накопить — советы финансистов

Ежегодно в мире 31 октября отмечают Международный день экономии. В 1989 году дату даже официально закрепили директивой ООН.

По этому случаю Факты ICTV подготовили материал, в котором разобрались, как правильно экономить деньги, в каком виде их лучше хранить и как научиться правильно тратить и откладывать.

Как откладывать деньги — простые правила

Экономить всегда проще, если есть четкое понимание, для чего вам это нужно, на что впоследствии потратите деньги. Поэтому откладывать стоит на что-то конкретное — новый ноутбук, автомобиль или путешествие. Тогда у вас будет появляться удовольствие от процесса, так как будете понимать, что каждый раз становитесь на шаг ближе к цели.

Финансист и основатель компании Fintelect Эдвард Дубинский советует сначала выяснить, сколько денег в месяц тратит человек. Нужно начать записывать все расходы, начиная от предметов домашнего обихода и заканчивая развлечениями и каждым походом в кафе или ресторан.

— Вы должны начинать следить за своими расходами и ограничивать перерасходы. Это не только помогает придерживаться личного плана сбережений, но и быстро выявлять и устранять проблемы. Рекомендую также учитывать деньги, которые тратите не каждый день, — советует эксперт.

Не менее важным, по словам финансиста, является то, насколько правильно вы расставили приоритеты. Нужно решить, какие расходы для вас сейчас более важные и пытаться уменьшить все остальные, или вовсе на время отказаться от излишеств. Однако здесь нужно быть осторожными, чтобы в процессе накопления, например на отпуск, не забыть о других, долгосрочных целях.

А вот основательница izibank Анна Тигипко обращает внимание на то, что важно не просто экономить, а управлять деньгами.

— Помогут вам в этом специальные мобильные приложения, в том числе банковские, которые привязаны к вашей основной платежной карте. У подавляющего большинства они имеют функцию аналитики затрат и предоставляют отчеты. Это позволит правильно расставлять финансовые приоритеты и уменьшить количество лишних или необдуманных покупок.

В каком виде лучше хранить деньги

В XXI веке способ расчета наличными или откладывание денег в таком виде уходит в прошлое. Однако эксперты утверждают, что в случае со сбережениями не стоит спешить и все оставлять на банковских счетах.

— Оптимальный вариант — дифференцировать хранение средств. Депозиты лучше всего подходят для сбережений. Можно открыть сразу несколько, разделив их на различные валюты и банки. Однако при выборе основной платежной карточки стоит обращать внимание на дополнительные опции — начисление процентов за положительный остаток на карте, наличие кэшбека и других бонусных программ, — говорит Анна Тигипко.

В то же время Эдвард Дубинский добавляет, что почти все банки сегодня предлагают автоматический перевод между вашим текущим и сберегательным счетами. Это позволяет выбирать, когда, куда и сколько денег переводить, или даже разделить ваш прямой депозит, чтобы часть каждой зарплаты поступала непосредственно на сберегательный счет.

Экономия за счет энергоэффективности — насколько это возможно

Если вы до сих пор думаете, что сэкономить за счет энергосбережения невозможно, то самое время избавиться от подобных предубеждений. Ведь дома можно уменьшить затраты на электроэнергию до 50%, установив двухзонный счетчик электроэнергии, LED-лампочки, умные розетки с таймером.

— Двухзонный счетчик позволяет платить вдвое меньше за электроэнергию, которую семья потребляет с 23.00 до 07.00. Умные розетки позволяют настроить автоматическое включение и выключение бытовой техники в нужные часы или время с льготным ночным тарифом. А LED-лампы потребляют в десять раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания, — говорит эксперт по энергоэффективности YASNO Антон Ковалишин.

По его словам, если семья тратит в месяц 500 грн на электроэнергию, то экономия 50% позволит отложить 3 тыс. грн в год или 15 тыс. грн за 5 лет.

Также специалист утверждает, что от 20 до 50% затрат на отопление в многоквартирном доме можно сэкономить, если модернизировать систему отопления и комплексно утеплить дом. По его словам, таким образом можно достичь уменьшения платежки за центральное отопление вдвое для жителей двухкомнатной квартиры.

К примеру, если вы тратите 2 тыс. грн в месяц, то это позволит сэкономить за отопительный сезон 7 тыс. грн.

Как тратить и сколько откладывать в процентом соотношении

Эксперты советуют безналичный способ расчета. Он удобный, выгодный, а еще дает возможность получать различные скидки, бонусы или кэшбек при условии, что ваш банк такое практикует.

Что касается того, сколько стоит откладывать в процентном соотношении к доходам, чтобы можно было сэкономить, то преимущественно специалисты сходятся во мнении, что в идеале стоит экономить от 10% до 15% своего дохода. Это поможет создать так называемую подушку финансовой безопасности.

Поскольку с октября уже начался отопительный сезон, то расходы украинцев в ближайшие несколько месяцев вырастут. Как сэкономить во время отопительного сезона и какой тариф лучше выбрать — читайте в нашем материале.