Як економити гроші, щоб заощаджувати – поради фінансистів

Щороку у світі 31 жовтня відзначають Міжнародний день економії. У 1989 році дату навіть офіційно закріпили директивою ООН.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували матеріал, у якому розібралися, як правильно економити гроші, у якому вигляді їх краще зберігати і як навчитися правильно витрачати і відкладати.

Як відкладати гроші – прості правила

Заощаджувати завжди простіше, якщо маєте чітке розуміння, для чого вам це потрібно, на що згодом витратите гроші. Тому відкладати варто на щось конкретне – новий ноутбук, автомобіль чи подорож. Тоді у вас з’являтиметься задовлення від процесу, бо розумітимете, що кожного разу стаєте на крок ближчими до мети.

Фінансист і засновник компанії Fintelect Едвард Дубинський радить спочатку з’ясувати, скільки грошей на місяць витрачає людина. Потрібно почати записувати всі витрати, починаючи від предметів домашнього вжитку і закінчуючи розвагами і кожним походом в кафе або ресторан.

– Ви повинні починати стежити за своїми витратами і обмежувати перевитрати. Це не тільки допомагає дотримуватися особистого плану заощаджень, а й швидко виявляти й усувати проблеми. Рекомендую також враховувати гроші, які витрачаєте не кожного дня, – радить експерт.

Не менш важливим, за словами фінансиста, є те, наскільки правильно ви розставили пріоритети. Потрібно вирішити, які витрати для вас наразі важливіші і намагатися зменшити всі інші, або зовсім на певний час відмовитися від надмірностей. Однак тут потрібно бути обережними, щоб в процесі накопичення, наприклад на відпустку, не забути про інші, довгострокові цілі.

А от засновниця izibank Анна Тігіпко звертає увагу на те, що важливо не просто економити, а керувати грошима.

– Допоможуть вам у цьому спеціальні мобільні додатки, зокрема банківські, що прив’язані до вашої основної платіжної карти. У переважній більшості вони мають функцію аналітики витрат та надають звіти. Це дозволить правильно розставляти фінансові пріоритети та зменшити кількість зайвих або необдуманих покупок.

У якому вигляді краще зберігати кошти

У XXI столітті спосіб розрахунку готівкою чи відкладання грошей у такому вигляді відходить у минуле. Однак експерти переконують, що у випадку із заощадженнями не варто поспішати і все залишати на банківських рахунках.

– Оптимальний варіант – диференціювати зберігання коштів. Депозити найкраще підходять для заощаджень. Можна відкрити одразу кілька, розділивши їх на різні валюти та банки. Однак під час вибору основної платіжної картки варто звертати увагу на додаткові опції – нарахування відсотків за позитивний залишок на карті, наявність кешбеку та інших бонусних програм, – говорить пані Анна.

Водночас Едвард Дубинський додає, що майже всі банки сьогодні пропонують автоматичний переказ між вашим поточним і ощадним рахунками. Це дозволяє обирати, коли, куди і скільки грошей переказувати, або навіть розділити ваш прямий депозит, щоб частина кожної зарплати надходила безпосередньо на ощадний рахунок.

Економія за рахунок енергоефективності – наскільки це можливо

Якщо ви досі думаєте, що заощадити за рахунок енергозбереження неможливо, то час позбутися подібних упереджень. Адже вдома можна зменшити витрати на електроенергію до 50%, встановивши двозонний лічильник електроенергії, LED-лампочки, розумні розетки з таймером.

– Двозонний лічильник дозволяє сплачувати вдвічі менше за електроенергію, яку родина споживає з 23.00 до 07.00. Розумні розетки дозволяють налаштувати автоматичне вмикання та вимикання побутової техніки у потрібні години або час із пільговим нічним тарифом. А LED-лампи споживають вдесятеро менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання, – говорить експерт з енергоефективності YASNO Антон Ковалишин.

За його словами, якщо сім’я витрачає на місяць 500 грн на електроенергію, то економія 50% дозволить заощадити 3 тис. грн на рік або 15 тис. грн за 5 років.

Також фахівець переконує, що від 20 до 50% витрат на опалення у багатоквартирному будинку можна заощадити, якщо модернізувати систему опалення та комплексно утеплити будинок. За його словами, у такий спосіб можна досяти зменшення платіжки за центральне опалення вдвічі для мешканців двокімнатної квартири.

До прикладу, якщо ви витрачаєте 2 тис. грн на місяць, то це дозволить зекономити за опалювальний сезон 7 тис. грн.

Як витрачати та скільки відкладати у відсоткому співвідношенні

Експерти радять безготівковий спосіб розрахунку. Він зручніший, вигідніший, а ще дає можливість отримувати різноманітні знижки, бонуси чи кешбек за умови, що ваш банк таке практикує.

Що стосується того, скільки варто відкладати у відсотковому співвідношенні до доходів, щоб можна було заощадити, то тут фахівці переважно сходяться на думці, що в ідеалі варто економити від 10% до 15% свого доходу. Це допоможе створити так звану подушку фінансової безпеки.

Оскільки з жовтня вже розпочався опалювальний сезон, то витрати українців у найближчі кілька місяців зростуть. Як зекономити під час опалювального сезону і який тариф краще обрати – читайте в нашому матеріалі.