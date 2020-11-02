Состав Конституционного суда: биографии судей КСУ

Конституционный суд Украины состоит из 18 судей: по шесть человек назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины.

По состоянию на ноябрь 2020 года в КСУ не заняты три вакансии, поэтому сейчас институция работает не в полном составе.

27 октября стало известно, что КСУ признал неконституционными отдельные положения, касающиеся электронных деклараций госслужащих. Это известие вызвало в обществе волну возмущения, ведь речь зашла об ослаблении, а то и отмене антикоррупционной реформы, которую выборола Революция Достоинства.

Кто сейчас осуществляет высокое судопроизводство в государстве и что известно о судьях, которые поддержали скандальное решение, читайте в разборе Фактов ICTV.

Решение относительно антикоррупционных законов не было единогласным: из 15 судей четверо проголосовали против.

Кто голосовал против

Первомайский Олег Алексеевич

Назначен на должность Верховной Радой в 2018 году. Избирался на открытом конкурсе. Ранее работал доцентом в КНУ им. Тараса Шевченко.

Лемак Василий Васильевич

В 2018 году назначен на должность решением пятого президента Украины Петра Порошенко. До этого занимал должность профессора в Ужгородском национальном университете.

Колесник Виктор Павлович

Также назначен Петром Порошенко, но в 2016 году. Будучи профессором, судья занимался преподавательской деятельностью в Ужгородском национальном университете.

Головатый Сергей Петрович

Занимает должность заместителя председателя КСУ. Назначен Порошенко в 2018 году. В электронной декларации за 2019 год выявлены недостоверные сведения на 3,6 млн грн, из-за чего НАПК попросило судью объяснить происхождение этих средств.

Сам судья утверждает, что произошла техническая ошибка при заполнении декларации.

Кто голосовал за

Тупицкий Александр Николаевич

Членом КСУ судья стал в 2013 году, пройдя по квотам Януковича. Уже в сентябре 2019 года он возглавил институцию.

57-летний кандидат наук по государственному управлению служил в армии и работал на заводе. Окончил Харьковский юридический университет им. Ярослава Мудрого, после чего работал в прокуратуре Донецка.

Работал судьей в Донецком, Львовском и Днепропетровском апелляционных судах, возглавлял два последних.

В 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не указал эту информацию в своей декларации об имуществе и доходах.

Городовенко Виктор Валентинович

Назначен в ноябре 2017 года внеочередным съездом судей Украины. Окончил Украинскую юридическую академию.

В 2019 году ГБР начало против Городовенко расследования из-за вымогательства взятки в размере $100 тыс.

Завгородняя Ирина Николаевна

В 2018 году назначена Верховной Радой. По результатам недавней проверки НАПК, 7 октября 2020 года, оказалось, что судья не задекларировала имущество на сумму более 615 тыс. грн.

Речь идет об автомобиле Land Rover 2012 года выпуска. Кроме того, муж в 2018 году приобрел квартиру в Киеве площадью 54 м² за 1,3 млн грн и паркоместо стоимостью 149 тыс. грн. Хотя, по данным НАПК, официально таких средств у него не было.

Касминин Александр Владимирович

Назначен на должность сбежавшим президентом Януковичем в сентябре 2013 года. Приватизировал служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева. Семья владеет рядом объектов недвижимости в Полтаве, где он ранее возглавлял Апелляционный суд.

Признал неконституционным курс на обретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО.

Кривенко Виктор Васильевич

Назначен в ноябре 2015 года съездом судей Украины. В 2017 году как старший судья исполнял обязанности председателя КСУ и отметил нагрудными знаками судей, причастных к решениям КСУ, повлекших узурпацию власти Виктором Януковичем.

Почти 10 лет был председателем Совета судей Украины.

Литвинов Александр Николаевич

Назначен судьей в феврале 2013 года съездом судей Украины. Правая рука Тупицкого, с которым параллельно работали судьями в различных районных судах Донецка.

Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. маршала Рокоссовского.

Мойсик Владимир Романович

Назначен судьей в январе 2016 года тогдашним президентом Порошенко по рекомендации Виктора Ющенко.

По данным НАПК, Владимир Мойсик вовремя не задекларировал более 150 тыс. грн дохода.

Сас Сергей Владимирович

Назначен судьей в марте 2014 года Верховной Радой Украины. С 1994 года до 2014 года был народным депутатом Украины и членом партии Батькивщина.

Слиденко Игорь Дмитриевич

Назначен судьей в марте 2014 года Верховной Радой Украины по квоте партии Свобода. По данным НАПК, Слиденко дважды несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии — в мае и декабре 2019 года. Он не задекларировал вовремя доход в 330 тыс. грн.

Филюк Петр Тодосьевич

Назначен судьей на внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 года. В 2012 году получил бесплатно шесть земельных участков под Луцком. Рыночная стоимость земли в этом районе достигает $1 тыс. за сотку.

Однако, по словам судьи, на этой территории ранее была свалка, которую он привел в порядок. И поэтому сельсовет выделил ему землю бесплатно. Сегодня там находится элитный особняк площадью 252,2 м².

Юровская Галина Валентиновна

Назначена судьей на внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 года по результатам конкурса. С 2016 до 2019 года работала заместителем начальника отдела подготовки преподавателей Национальной школы судей Украины.

Конституционный кризис

Сейчас в украинском политикуме стоит сложный вопрос: как грамотно решить конституционный кризис, но не узурпировать при этом власть.

Во фракции Слуга народа еще не определились, будут ли поддерживать законопроект Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, поскольку здесь существует правовая коллизия о вмешательстве одной ветви власти в деятельность другой.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес альтернативный проект закона, который должны обнародовать в ближайшее время.

София Телишевская