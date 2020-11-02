Склад Конституційного суду: біографії суддів КСУ

Конституційний суд України складається із 18 суддів: по шість осіб призначають президент України, Верховна Рада і з’їзд суддів України.

Станом на листопад 2020 року в КСУ не заповнені три вакансії, тому наразі інституція працює не у повному складі.

27 жовтня стало відомо, що КСУ визнав неконституційними окремі положення, що стосуються електронних декларацій держслужбовців. Ця звістка викликала у суспільстві хвилю обурення, адже зайшла мова про послаблення, а то й скасування антикорупційної реформи, яку виборола Революція Гідності.

Хто наразі здійснює високе судочинство у державі та що відомо про суддів, які підтримали скандальне рішення, читайте у розборі Фактів ICTV.

Рішення щодо антикорупційних законів не було одностайним: із 15 суддів четверо проголосували проти.

Хто голосував проти

Первомайський Олег Олексійович

За рішенням Верховної Ради, на посаду призначений у 2018 році. Обирався на відкритому конкурсі. Раніше працював доцентом в КНУ ім. Тараса Шевченка.

Лемак Василь Васильович

У 2018 році призначений на посаду рішенням п’ятого президента України Петра Порошенка. До цього займав посаду професора в Ужгородському національному університеті.

Колісник Віктор Павлович

Також призначений Петром Порошенком, але у 2016 році. До призначення суддя займався викладацькою діяльністю в Ужгородському національному університеті.

Головатий Сергій Петрович

Займає посаду заступника голови КСУ. Призначений Порошенком у 2018 році. В електронній декларації за 2019 рік виявлено недостовірні відомості на 3,6 млн грн, через що НАЗК попросило суддю пояснити походження цих коштів.

Сам суддя запевняє, що сталася технічна помилка під час заповнення декларації.

Хто голосував за

Тупицький Олександр Миколайович

Членом КСУ суддя став у 2013 році, пройшовши за квотами Януковича. Вже у вересні 2019 року він очолив інституцію.

57-річний кандидат наук із державного управління служив у війську і працював на заводі. Закінчив Харківський юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, після чого працював у прокуратурі Донецька.

Працював суддею у Донецькому, Львівському та Дніпропетровському апеляційних господарських судах, очолював два останні.

В 2018 році став власником земельної ділянки у Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не подав інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Городовенко Віктор Валентинович

Призначений у листопаді 2017 року позачерговим з’їздом суддів України. Закінчив Українську юридичну академію.

У 2019 році ДБР розпочало проти Городовенка розслідування через вимагання хабаря у розмірі $100 тис.

Завгородня Ірина Миколаївна

У 2018 році призначена Верховною Радою. За результатами нещодавньої перевірки НАЗК, 7 жовтня 2020 року, виявилося, що суддя не задекларувала майна на суму понад 615 тис. грн.

Йдеться про автомобіль Land Rover 2012 року випуску. Крім того, чоловік у 2018 році придбав квартиру в Києві площею 54 м² за 1,3 млн грн та паркомісце вартістю 149 тис. грн. Хоча, за даними НАЗК, офіційно таких коштів він не мав.

Касмінін Олександр Володимирович

Призначений на посаду президентом-втікачем Януковичем у вересні 2013 року. Приватизував службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва. Сім’я володіє низкою об’єктів нерухомості в Полтаві, де він раніше очолював Апеляційний суд.

Визнав неконституційним курс на набуття повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО.

Кривенко Віктор Васильович

Призначений суддею у листопаді 2015 року з’їздом суддів України. В 2017 році як найстарший суддя виконував обов’язки голови КСУ та відзначив нагрудними знаками суддів, причетних до рішень КСУ, які спричинили узурпацію влади Віктором Януковичем.

Майже 10 років був головою Ради суддів України.

Литвинов Олександр Миколайович

Призначений суддею у лютому 2013 року з’їздом суддів України. Права рука Тупицького, з яким паралельно працювали суддями у різних районних судах Донецька. Закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище ім. маршала Рокосовського.

Мойсик Володимир Романович

Призначений суддею у січні 2016 року тодішнім президентом Порошенком за рекомендацією Віктора Ющенка.

За даними НАЗК, Володимир Мойсик вчасно не задекларував понад 150 тис. грн доходу.

Сас Сергій Володимирович

Призначений суддею у березні 2014 року Верховною Радою України. З 1994 року до 2014 року був народним депутатом України та членом партії Батьківщина.

Сліденко Ігор Дмитрович

Призначений суддею у березні 2014 року Верховною Радою України за квотою партії Свобода. За даними НАЗК, Сліденко двічі несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані – у травні та грудні 2019 року. Він не задекларував вчасно дохід сукупно у 330 тис. грн.

Філюк Петро Тодосьович

Призначений суддею на позачерговому з’їзді суддів України у жовтні 2019 року. В 2012 році отримав безкоштовно шість земельних ділянок під Луцьком. Ринкова вартість землі у цьому районі сягає $1 тис. за сотку.

Проте, за словами судді, на його території раніше було сміттєзвалище, яке він привів до ладу. І тому сільська рада виділила йому землю безкоштовно. Сьогодні там розміщено елітний маєток площею 252,2 м².

Юровська Галина Валентинівна

Призначена суддею на позачерговому з’їзді суддів України у жовтні 2019 року за результатами конкурсу. З 2016 до 2019 року працювала заступником начальника відділу підготовки викладачів Національної школи суддів України.

Конституційна криза

Наразі в українському політикумі стоїть складне питання: як грамотно вирішити конституційну кризу та не узурпувати владу водночас.

У фракції Слуга народу ще не визначились, чи підтримувати законопроект Володимира Зеленського щодо розпуску Конституційного суду, оскільки тут існує правова колізія про втручання однієї гілки влади у діяльність іншої.

У той же час голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс альтернативний проект закону, який мають оприлюднити найближчим часом.

Софія Телішевська