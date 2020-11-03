Без хлеба нет обеда — так говорили украинцы век назад, так говорят и сегодня. Хлеб мы считаем главным продуктом на столе, да и обед без него неполноценен. Помните, как в детстве: выпил молоко, съел кусок душистой буханки из печи — и уже не голодный. По моим наблюдениям, даже 15 лет назад хозяйки пекли хлеб чаще, чем сейчас.

Возможно, из-за того, что у нас появился огромный выбор. Заходишь в супермаркет — а там полки с пшеничным, ржаным, бездрожжевым, гречневым, цельнозерновым хлебом. Но цена на главный продукт украинцев до конца 2020 года поднимется на 15%. Возможно, многим придется вспоминать рецепты домашнего хлеба. Почему цены так стремительно растут? И правда ли, что испеченный собственноручно хлеб дешевле, чем магазинный? Я провела собственный эксперимент. Но о нем немного позже.

Уже в сентябре цена на хлеб выросла на 5%. Больше всего продукт подорожал в Черновцах и Ивано-Франковске. Отпускная цена хлебзаводов за батон в Черновцах — 13 грн 8 коп. В Ивано-Франковске — 13 грн 50 коп. На втором месте Киев и Львов — 12 грн 30 коп. Дешевле в Запорожье — 12 грн. В Виннице ценник батона — 11 грн 70 коп. И самая низкая цена в Херсоне — 10 грн 74 коп.

В рознице, конечно, торговцы делают свою наценку. Например, в столичном супермаркете я купила батон за 14 грн. То есть на 2 грн 30 коп. дороже отпускной цены.

Давайте разберемся, за что мы платим? В этом мне помог Александр Тараненко — директор Ассоциации пекарей Украины. Представьте, что целый батон мы разрезаем на несколько частей. Следовательно, приблизительно 30% стоимости — это сырье, из которого выпекают хлеб, 40% — расходы на сбыт, 20% — это административные услуги, упаковочные материалы, энергоносители. И последние 10% идут на зарплату работникам.

Из этого списка сейчас больше всего подорожало сырье. В первую очередь — пшеница. За год ценник поднялся на 48% — рассказал директор Ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко. И это вовсе не из-за дефицита зерна. Если для удовлетворения потребностей Украине нужно 6 млн т, то в этом году с плодородных черноземов собрали 25 млн т пшеницы.

— Пшеница выросла в цене из-за повышенного спроса на внешнем рынке. То есть в мире выросла цена на пшеницу, соответственно и у нас выросла закупочная цена. И достаточно существенно изменился курс доллара за это время. ¾ пшеницы, которую мы выращиваем, идет на экспорт, — говорит Тараненко.

К тому же хлебзаводы вынуждены идти на дополнительные расходы во время пандемии — средства защиты от коронавирусной инфекции.

— Это антисептики, это маски. Оборудование при входе на хлебзавод. Мы все это обновляем и следим за тем, чтобы было достаточное количество антисептиков, масок, скринингов температуры. Это все вынуждено, но обязательно должен быть, — говорит маркетолог Первого столичного завода Ольга Ярчук.

Кроме муки, подорожал сахар. С сентября по всей стране отпускная цена взлетела с 11 до 16 грн за килограмм сладкого продукта. А все из-за скромного урожая сахарной свеклы. Если в прошлом году с гектара поля собирали 70 т продукта, в этом году — вдвое меньше.

— У нас была посеяна сахарная свекла в оптимальные сроки, мы имели хорошие всходы. 140 тыс. на гектар насеяли, и в результате пылевых бурь поле полностью было уничтожено. Сахарная свекла и так сложна для выращивания, неурожай значит, что в Украине будет меньше сахара, — говорит главный аграрий фирмы Колос Александр Паламарчук.

На 30% подорожало и подсолнечное масло, сообщают аналитики электронной зерновой биржи GrainTrade. Из-за маленького спроса на мировом рынке и плохого урожая подсолнуха. Подорожание энергоносителей и прыжки курса тоже влияют на конечную цену буханки.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, в Ассоциации пекарей Украины видят все основания повысить до конца года цену на хлеб на 15%. Это минимальная цифра, которая позволит компенсировать поднятие цены на сырье.

— Повышение — необходимая мера для того, чтобы удерживать отрасль на позитивной рентабельности. Мы не можем работать в убыток. И вынуждены поднять цену. Но понимая социальную ответственность нашего бизнеса, мы не поднимаем цену на хлеб пропорционально тем расходам, которые у нас выросли за это время, — говорит Александр Тараненко

Возможно, удастся сэкономить на хлебе, если самому его приготовить? Хотя смысл массового производства в том, что единица продукции должна быть выгоднее не фабричного способа выпекания. Поэтому буханка из хлебзавода должна быть однозначно дешевле домашней. Но так ли это в действительности? Проверить мне помогла предприимчивая хозяйка, киевлянка Мария. Уже десятый год она кормит свою семью лишь хлебом, который выпекает сама. А все началось с того, что женщина заметила: фабричный хлеб быстро портится.

— Мы однажды поехали на озеро, накупили хлеба, а на следующий день он покрылся плесенью. Мои дети не захотели его есть, — говорит женщина.

Мария уверена: вкусный и качественный хлеб, намного лучше магазинного, можно испечь за минимальные деньги. Будет печь пшенично-ржаной. Составляющие — наивысшего качества. Дешевую муку хозяйка не покупает. Она называет все ингредиенты и цену. В рецепт включены и расходы на энергоносители.

100 г закваски — 1 грн 25 коп;

100 г ржаной муки — 2 грн 50 коп;

100 г пшеничной муки — 2 грн;

100 г воды — 1 грн;

15 г солода — 2 грн;

30 г сахара — 30 коп;

4 г соли — 20 коп;

энергоносители — 4 грн;

Замешиваете липкое тесто. Его надо накрыть тканью и оставить на час отстояться. Еще час пойдет на его выпекание. То есть на кухне надо провести около трех часов. Согласитесь, это немало, но и немало вы экономите. На буханку весом 450 г Мария потратила около 13 грн. В то время как такая же ржаная буханка на магазинной полке – почти в два раза дороже — 22 грн.

Рецепт социального, или массового сорта хлеба (батон, белый, крестьянский, — Ред.) намного проще: мука, вода, дрожжи, соль. Его цена приблизительно такая же, как и у домашнего ржаного — в среднем 14 грн. Но Мария уверена, что пользы от него меньше, чем от испеченного собственноручно из продуктов высшего качества. Следовательно, печь самим или покупать в магазине — дело ваше. И если уж подсчитать, изменение ценников на массовые сорта хлеба не очень ударит по бюджету украинцев.

По официальной статистике Ассоциации пекарей, потребление хлеба в Украине — менее 100 г в день на человека. Не надо забывать, что у нас есть и мощный нелегальный рынок, многие мелкие пекарни, предприниматели, которых в официальном пространстве нет. И если говорить о реальности — то это 4-5 кг на человека в месяц.

Александр Тараненко говорит, что поднятие цен на 15% повлечет увеличение ежемесячных расходов на человека приблизительно на 10 грн. Конечно, это не та сумма, которая существенно ударит по бюджету украинцев.

Анастасия Галкина