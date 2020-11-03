В Милане рассматривают апелляцию Маркива: Украина ожидает оправдания нацгвардийця

Обвиняемый в убийстве итальянского журналиста на Донбассе украинский военнослужащий Виталий Маркив выступил в апелляционном суде в Милане. Выслушав все стороны, суд взял перерыв и удалился в совещательную комнату.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Виталий выступил в суде. Он сказал, что сторона защиты навела достаточное количество подтверждений его невиновности. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18.30 они объявят приговор — рассказал он.

В случае объявления оправдательного приговора, по словам Авакова, украинский военный сразу же вернется в Украину, а сторона защиты будет оспаривать в Европейском суде его задержания.

Читайте: Аваков: Дело против гвардейца Маркива — это гибридный удар по Украине

Дело Маркива

Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелле и российского переводчика Андрея Миронова.

Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив слово “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Маркив, был автомат.