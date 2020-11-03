У Мілані розглядають апеляцію Марківа: Україна очікує виправдання нацгвардійця

Звинувачений у вбивстві італійського журналіста на Донбасі український військовослужбовець Віталій Марків виступив в апеляційному суді в Мілані. Вислухавши всі сторони, суд взяв перерву та пішов до нарадчої кімнати.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Віталій виступив у суді. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18.30 вони або оголосять вирок – розповів він.

У разі оголошення виправдального вироку, за словами Авакова, український військовий відразу ж повернеться в Україну, а сторона захисту оскаржуватиме в Європейському суді його затримання.

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Справа Марківа

Віталія Марківа затримали в Італії у 2017 року. Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова.

Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.