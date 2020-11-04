10:07 -

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с избирательных участков в столице.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

В то же время никаких данных он не предоставил, ссылаясь на пока не готовые протоколы.

На вопрос, набирает ли нынешний мэр столицы Виталий Кличко достаточно голосов для победы уже в первом туре выборов Киевского городского головы, Нилов ответил: