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Факты / Украина

Первого заместителя Ермака и его невесту венчал Онуфрий — как это было

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов сообщил, что обвенчался со своей женой Анастасией

— Вчера был длинный, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой — перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновом монастыре мы дали друг другу обет всегда быть вместе, в радости и горе, — заявил Трофимов.

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Также он рассказал, что из-за пандемии коронавируса, торжество прошло в тесном семейном кругу.

На снимках, которые опубликовал Трофимов, видно, что венчал пару предстоятель УПУ МП митрополит Онуфрий.

  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Сергея Трофимова и его невесту венчал Онуфрий (ФОТО)
  • Протесты в Праге
  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Сергея Трофимова и его невесту венчал Онуфрий (ФОТО)
  • Протесты в Праге
Первого заместителя Ермака и его невесту венчал Онуфрий — как это было / 4 фотографии

Украинская православная церковь Московского патриархата — самоуправляющаяся православная церковь в составе Русской православной церкви.

15 декабря 2018 года на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. 

У УПЦ МП тогда заявили, что не будут менять название после создания ПЦУ. 

Московский патриархат заявил, что не признает ПЦУ и называет себя единственной существующей УПЦ. 

20 декабря Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название и указать принадлежность к Русской православной церкви.

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