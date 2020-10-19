Сергея Трофимова и его невесту венчал Онуфрий (ФОТО)

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов сообщил, что обвенчался со своей женой Анастасией
— Вчера был длинный, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой — перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновом монастыре мы дали друг другу обет всегда быть вместе, в радости и горе, — заявил Трофимов.
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Также он рассказал, что из-за пандемии коронавируса, торжество прошло в тесном семейном кругу.
На снимках, которые опубликовал Трофимов, видно, что венчал пару предстоятель УПУ МП митрополит Онуфрий.
Украинская православная церковь Московского патриархата — самоуправляющаяся православная церковь в составе Русской православной церкви.
15 декабря 2018 года на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.
У УПЦ МП тогда заявили, что не будут менять название после создания ПЦУ.
Московский патриархат заявил, что не признает ПЦУ и называет себя единственной существующей УПЦ.
20 декабря Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название и указать принадлежность к Русской православной церкви.