PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови Офісу президента

Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова звільнили.

Указ видав президент Володимир Зеленський 4 листопада.

В опублікованому указі йдеться, що Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою.

Читайте: Ми чекали на це три роки: Зеленський привітав звільнення Марківа

Іншим своїм указом, президент призначив Трофімова своїм радником поза штатом.

Трофимов відповідав в Офісі президента за регіональну політику. Саме він відповідав за місцеві вибори 2020, які на думку аналітиків, партія президента Слуга народу провалила.

Сергій Трофімов до роботи в ОП, був виконавчим директором студії Квартал 95. З 21 травня 2019 року перейшов на роботу до секретаріату президента Зеленського.

Трофімов одружився

У середині жовтня Сергій Трофімов повідомив, що обвінчався зі своєю дружиною Анастасією. Вінчав пару предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.

Церемонія пройшла у Свято-Пантелеймонівському монастирі. Через пандемію коронавірусу святкування пройшло у тісному сімейному колі.

Джерело: Офіс президента

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх