Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови Офісу президента

Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова звільнили.

Указ видав президент Володимир Зеленський 4 листопада.

В опублікованому указі йдеться, що Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою.

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Іншим своїм указом, президент призначив Трофімова своїм радником поза штатом.

Трофимов відповідав в Офісі президента за регіональну політику. Саме він відповідав за місцеві вибори 2020, які на думку аналітиків, партія президента Слуга народу провалила.

Сергій Трофімов до роботи в ОП, був виконавчим директором студії Квартал 95. З 21 травня 2019 року перейшов на роботу до секретаріату президента Зеленського.

Трофімов одружився

У середині жовтня Сергій Трофімов повідомив, що обвінчався зі своєю дружиною Анастасією. Вінчав пару предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.

Церемонія пройшла у Свято-Пантелеймонівському монастирі. Через пандемію коронавірусу святкування пройшло у тісному сімейному колі.