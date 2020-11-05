Курс доллара на 5 ноября несколько снизился по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, доллар сегодня составляет 28,5 грн, что на 10 копеек меньше, чем 4 ноября.
Евро также несколько подешевело — с 33,48 грн/1€ до 33,42 грн/1€.
Российский рубль остался почти на том же уровне.
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Курс валют в Украине от НБУ на 05.11:
- $1 — 28,5 грн;
- €1 — 33,42 грн;
- 1 польский злотый — 7,35 грн;
- 10 российских рублей — 3,61 грн.
Прогноз на ноябрь
В ноябре 2020 году мировая экономика испытывает ощутимые изменения, поскольку в Европе обостряется вторая волна коронавируса, а в США американцы выбирают следующего президента.
Каким будет курс доллара в ноябре 2020, читайте на сайте Факты ICTV.