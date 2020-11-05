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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 5 ноября

Курс доллара на 5 ноября несколько снизился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, доллар сегодня составляет 28,5 грн, что на 10 копеек меньше, чем 4 ноября.

Евро также несколько подешевело — с 33,48 грн/1€ до 33,42 грн/1€.

Российский рубль остался почти на том же уровне.

Читайте: Без паники: возрастет ли курс доллара в Украине из-за выборов в США

Курс валют в Украине от НБУ на 05.11:

  • $1 — 28,5 грн;
  • €1 — 33,42 грн;
  • 1 польский злотый — 7,35 грн;
  • 10 российских рублей — 3,61 грн.

курс долара сегодня

Прогноз на ноябрь

В ноябре 2020 году мировая экономика испытывает ощутимые изменения, поскольку в Европе обостряется вторая волна коронавируса, а в США американцы выбирают следующего президента.

Каким будет курс доллара в ноябре 2020, читайте на сайте Факты ICTV.

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