Курс доллара на 5 ноября несколько снизился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, доллар сегодня составляет 28,5 грн, что на 10 копеек меньше, чем 4 ноября.

Евро также несколько подешевело — с 33,48 грн/1€ до 33,42 грн/1€.

Российский рубль остался почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 05.11:

$1 — 28,5 грн;

€1 — 33,42 грн;

1 польский злотый — 7,35 грн;

10 российских рублей — 3,61 грн.

Прогноз на ноябрь

В ноябре 2020 году мировая экономика испытывает ощутимые изменения, поскольку в Европе обостряется вторая волна коронавируса, а в США американцы выбирают следующего президента.

Каким будет курс доллара в ноябре 2020, читайте на сайте Факты ICTV.