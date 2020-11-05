Курс долара на 5 листопада дещо знизився порівняно з попереднім банківським днем.
Так, долар сьогодні становить 28,5 грн, що на 10 копійок менше, ніж було 4 листопада.
Євро також дещо здешевшало – з 33,48 грн/1€ до 33,42 грн/1€.
Російський рубль залишився майже на тому самому рівні.
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Курс валют в Україні від НБУ на 05.11:
- $1 – 28,5 грн;
- €1 – 33,42 грн;
- 1 польський злотий – 7,35 грн;
- 10 російських рублів – 3,61 грн.
Прогноз на листопад
У листопаді 2020 року світова економіка зазнає відчутних змін, оскільки у Європі загострюється друга хвиля коронавірусу, а у США американці обирають наступного президента.
Яким буде курс долара в листопаді 2020, читайте на сайті Факти ICTV.