Курс долара на 5 листопада дещо знизився порівняно з попереднім банківським днем.

Так, долар сьогодні становить 28,5 грн, що на 10 копійок менше, ніж було 4 листопада.

Євро також дещо здешевшало – з 33,48 грн/1€ до 33,42 грн/1€.

Російський рубль залишився майже на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 05.11:

$1 – 28,5 грн;

€1 – 33,42 грн;

1 польський злотий – 7,35 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

Прогноз на листопад

У листопаді 2020 року світова економіка зазнає відчутних змін, оскільки у Європі загострюється друга хвиля коронавірусу, а у США американці обирають наступного президента.

Яким буде курс долара в листопаді 2020, читайте на сайті Факти ICTV.