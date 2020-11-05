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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро здешевшали: курс валют на 5 листопада

Курс долара на 5 листопада дещо знизився порівняно з попереднім банківським днем.

Так, долар сьогодні становить 28,5 грн, що на 10 копійок менше, ніж було 4 листопада.

Євро також дещо здешевшало – з 33,48 грн/1€ до 33,42 грн/1€.

Російський рубль залишився майже на тому самому рівні.

Читайте: Без паніки: чи зросте курс долара в Україні через вибори у США

Курс валют в Україні від НБУ на 05.11:

  • $1 – 28,5 грн;
  • €1 – 33,42 грн;
  • 1 польський злотий – 7,35 грн;
  • 10 російських рублів – 3,61 грн.

курс долара сегодня

Прогноз на листопад

У листопаді 2020 року світова економіка зазнає відчутних змін, оскільки у Європі загострюється друга хвиля коронавірусу, а у США американці обирають наступного президента.

Яким буде курс долара в листопаді 2020, читайте на сайті Факти ICTV.

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